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Dünya Japon uzmanlardan korkutan açıklama: Hazır olun
Dünya

Japon uzmanlardan korkutan açıklama: Hazır olun

Japonya Sağlık Bakanlığı, dünya genelinde yavaş yavaş ortaya çıkan Omicron varyantının koronavirüsten 4 kat daha bulaşıcı olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 10:32:00 -
Japon uzmanlardan korkutan açıklama: Hazır olun

Japonya Sağlık Bakanlığına danışmanlık yapan uzman kurulu, Covid-19'un Omicron mutasyonunun Delta mutasyonundan yaklaşık 4 kat daha bulaşıcı olduğu konusunda hükümeti uyararak, kitlesel enfeksiyonlara hazırlıklı olunması çağrısı yaptı.

Dünya genelinde Covid-19 salgınında Omicron mutasyonu endişesi sürerken, Japonya'da Sağlık Bakanlığı’na danışmanlık yapan uzman kurulundan korkutan uyarı geldi.

Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Takaji Wakita, "Topluluk yoluyla bulaşma da dahil olmak üzere kitlesel Omicron enfeksiyonlarına hazırlıklı olunmalı" diyerek yaklaşan tehlikeye dikkat çekti. Kyoto Üniversitesi'nden Prof. Hiroshi Nishimura ise Danimarka'da Omicron mutasyonunun bulaşma katsayısına dair yapılan bir araştırmaya atıfta bulunarak virüsün tek bir taşıyıcıdan başkalarını enfekte etme oranının Delta varyantından 3.97 kat fazla olduğunu belirtti. "Veriler, Omicron mutasyonunun yüksek hızda yayıldığını gösteriyor" diyen Wakita, "Olası yeni Omicron dalgasının tıbbi sistem üzerinde neden olacağı yükü tartışmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Vakalar artıyor

Nüfusunun yaklaşık yüzde 78'ini tam olarak aşılayan Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 1 milyon 729 bin 764'e ulaşmış, Omicron mutasyonu vaka sayısı ise 32 olarak açıklanmıştı. Toplam 18 bin 390 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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