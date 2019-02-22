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Japon uzay aracı Ryugu astreoridine iniş yaptı

22 Şubat 2019 Cuma 10:44
Japon uzay aracı Ryugu astreoridine iniş yaptı

TOKYO (AA) - Japonya'nın Hayabusa2 uzay aracı Ryugu asteroidine iniş yaptı.

Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ryugu'dan topladığı numunelerden Güneş Sistemi'nin oluşumuyla ilgili ipuçlarına ulaşması planlanan Hayabusa2'nin, dün asteroide ilk kez iniş yaptığını açıkladı.

Hayabusa2'nin, Dünya'dan 280 milyon kilometre uzaklıktaki asteroide inmesinin ardından gönderdiği sinyal, JAXA'daki görevliler tarafından alkışlarla karşılandı.

Japonya'nın uzay aracının, asteroide 3 kez iniş yapmaya ve her inişinde altında kalan yüzeyi tahrip ederek parça toplamaya programlanmıştı. Hayabusa2'nin bu örneklerle Dünya'ya dönmesi bekleniyor.

Japonya Eğitim Bakanı Masahiko Şibayama, elde edilen verilerin, örnek toplamak için yapılan ilk inişin başarılı olduğunu gösterdiğini açıkladı.



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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:44
  1. Hayabusa2
  2. Japonya
  3. Ryugu asteroidi

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