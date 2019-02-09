Japon takımı Shonan Bellmare, kamp için Antalya'da





ANTALYA (AA) - Japonya 1. Lig takımlarından Shonan Bellmare, kamp çalışmaları için Antalya'yı tercih etti.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde iki haftalık kamp çalışmaları için konaklayan Shonan Bellmare, son antrenmanına çıktı.

Japon takımının teknik direktörü Cho Kwi-Jea, iki hafta sonra liglerinin başlayacağını belirterek, kamp döneminin kendileri için büyük önem arz ettiğini söyledi.



Antalya'da daha sonra güneşli havalarda antrenman yapma fırsatı bulduklarını ve hazırlık maçları oynadıklarını dile getiren Kwi-Jea, iyi geçen bu hazırlık maçları sayesinde lige güzel bir başlangıç yapacaklarına inandığını kaydetti.



Kamp süresince bir Türk takımıyla maç yapmayı çok istediklerini dile getiren Güney Koreli teknik adam, Türk futbolunun da Japon futbolu gibi hızlı ve sistematik olduğuna işaret etti.

Kwi-Jea, devre arasında Türkiye'ye transfer olan Japon futbolcu Shinji Kagawa sayesinde Beşiktaş'ı yakından takip etmeye başladıklarını vurguladı.



Galatasaray'da forma giyen diğer Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun çok tanınmış bir oyuncu olduğunu ifade eden Kwi-Jea, "Aynı zamanda milli takım oyuncusu, çok hızlı ve teknik bir futbolcu. Japonya'da da çok popüler bir kenar oyuncusu. Şu anda Galatasaray'da oynaması onun için de çok güzel bir gelişme. İyi bir ülkede iyi bir takımda futbol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Japon takımını Türkiye'ye getiren şirketin spor proje müdürü İlengiz Gürel ise Uzak Doğu takımlarının son yıllarda kamp için Antalya'ya gelmeye başladığına dikkati çekti.

Bu yıl 10 kadar Japon takımın geldiğini anlatan Gürel, Güney Kore takımlarından da kamp için Türkiye'yi tercih edenlerin olduğunu kaydetti.

Uzak Doğu takımlarının kamp için Türkiye'yi seçmesindeki en önemli faktörlerden birinin iyi hazırlık maçları yapma imkanı olduğunu aktaran Gürel, "Bölgedeki otellerin çok donanımlı olmaları, diğer ülkelerle kıyaslandığında futbol sahalarının da oldukça iyi olması önemli bir avantaj." diye konuştu.