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Japon müzik yapımcısı Johnny Kitagawa hayatını kaybetti

Arashi, Tokio ve SMAP gibi popüler erkek müzik gruplarının yapımcısı olarak tanınan Johnny Kitagawa, 87 yaşında yaşamını yitirdi

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:36
Japon müzik yapımcısı Johnny Kitagawa hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Dünyada "J-Pop" adı verilen, popüler Japon erkek müzik gruplarının prodüktörü olarak tanınan Johnny Kitagawa, 87 yaşında öldü.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, aralarında Arashi, Tokio ve SMAP gibi popüler erkek müzik gruplarının olduğu çok sayıda müzisyenin yapımcılığını üstlenen Kitagawa Tokyo'da tedavi altında olduğu hastanede yaşamını yitirdi.

Geçen ay düşerek bilincini kaybeden Kitagawa, o tarihten beri beyin kanaması teşhisiyle bilinci kapalı olarak hastanede gözetim altında tutuluyordu.

1962'de kurduğu yapım şirketiyle Japon erkek müzik gruplarının ününü Asya kıtasının ötesine taşımayı başaran Kitagawa, Japon eğlence sektörünün en önemli yapımcılarından biri haline gelmişti.

Kabine Sekreter Yardımcısı Kotaro Nogami, düzenlediği olağan basın toplantısında, Kitagawa'nın uzun yıllar Japon müzik sektöründe başarılara imza atan bir isim olduğunu vurgulayarak yakınlarına taziyelerini iletti.

Kitagawa, listelerde en fazla 1 numaraya yükselen şarkı yapan ve en fazla konser organize eden prodüktör olarak Guinness Rekorlar kitabına girmişti.

ABD'nin Los Angeles kentinde 1931 yılında dünyaya gelen Johnny Kitagawa, Kore Savaşı'nda ABD ordusunda öğretmen olarak görev yapmış, savaşın ardından Japonya'ya dönerek iş hayatına atılmıştı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:36
  1. Japonya
  2. Johnny Kitagawa
  3. JPop

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