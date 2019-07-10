Japon moda tasarımcısı Kenzo Takada, Bodrum'da

MUĞLA (AA) - Ünlü Japon moda tasarımcısı Kenzo Takada, Bodrum ilçesinde mavi tura çıktı.

Tatil için Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum ilçesini tercih eden Takada ve beraberindekiler, akşam saatlerinde bir acente şirketine ait vip minibüsle Bodrum Limanı'na geldi.

Minibüsten inen Takada ve beraberindekiler, limanda kendileri için özel olarak hazırlanan ve çok sayıda mürettebatın bulunduğu 30 metrelik Bodrum Guletine bindi.

Tekneye binişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Takada, "Bodrum'u çok seviyorum. Yaklaşık 20 yıl önce yine gelmiştim." dedi.

Daha sonra tekneye binen Takada, tekne kaptanı ve diğer mürettebat tarafından karşılandı. Bir süre tekne personeliyle sohbet eden ünlü moda tasarımcısı, teknenin iç kısımlarını da inceledi.

Kenzo Takada ve beraberindekilerin yanlarında çok sayıda bavul getirdiği gözlendi. Takada'nın bir süre ilçede tatil yapacağı ve Bodrum koylarını gezeceği öğrenildi.