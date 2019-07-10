0553 313 94 23

Japon moda tasarımcısı Kenzo Takada, Bodrum'da

Ünlü Japon moda tasarımcısı Takada, Bodrum guletiyle mavi tura çıktı

10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:22
Japon moda tasarımcısı Kenzo Takada, Bodrum'da

MUĞLA (AA) - Ünlü Japon moda tasarımcısı Kenzo Takada, Bodrum ilçesinde mavi tura çıktı.

Tatil için Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum ilçesini tercih eden Takada ve beraberindekiler, akşam saatlerinde bir acente şirketine ait vip minibüsle Bodrum Limanı'na geldi.

Minibüsten inen Takada ve beraberindekiler, limanda kendileri için özel olarak hazırlanan ve çok sayıda mürettebatın bulunduğu 30 metrelik Bodrum Guletine bindi.

Tekneye binişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Takada, "Bodrum'u çok seviyorum. Yaklaşık 20 yıl önce yine gelmiştim." dedi.

Daha sonra tekneye binen Takada, tekne kaptanı ve diğer mürettebat tarafından karşılandı. Bir süre tekne personeliyle sohbet eden ünlü moda tasarımcısı, teknenin iç kısımlarını da inceledi.

Kenzo Takada ve beraberindekilerin yanlarında çok sayıda bavul getirdiği gözlendi. Takada'nın bir süre ilçede tatil yapacağı ve Bodrum koylarını gezeceği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:22
  1. Bodrum
  2. Japon
  3. Kenzo Takada
  4. moda tasarımcısı
  5. Muğla

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    2. TBMM ALS, SMA ve Benzeri Hastalıkları..
    3. 4 milyar dolarlık İngiliz uçak gemisi..
    4. Engelli sporcudan İrfan Buz’a resim
    5. Borsada değer kaybeden hisseler
    6. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    7. Beyin kanaması nasıl gerçekleşir?..
    8. Salih Uçan Alanyaspor’da
    9. Borsada işlem hacmi sıralaması
    10. Beşiktaş 7 hazırlık maçı oynayacak
    11. İş yerinden 360 bin TL’lik rulman..
    12. Çocuklarda bayılma neden olur?
    13. Türkiye ile Rusya arasında kritik..
    14. Gömeç Polisi suçlulara göz açtırmıyor
    15. Borsada endekslerin değişimi
    16. Demirtaş, Sarıcaoğlu’nu makamında..
    17. Ağbaba’dan S-400 açıklaması
    18. Kaymakam Çalık: "Kıyılar vatandaşımıza..
    19. Deniz polisinin çabası genç kadını..
    20. Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 aracın..
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"