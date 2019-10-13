Japon iş kadınından Müslüman Türklere aile dersi: Biz de erkek evin hakimidir

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Japonya'nın en zengin kadını bayan Toyota, ülkesindeki bir gazeteciye verdiği röportajda evlilik ile ilgili prensiplerini de anlattı.

"Japonya erkeklerin dünyasıdır" diyen Toyota, "Evin hâkimi onlardır. Biz kadınlar onlara en iyi hizmeti vermek için oradayız. Onları mutlu etmek, bizim kadın olarak en büyük görevimizdir." ifadelerini kullandı.

'Tek hedefimiz aile huzuru'

Tek hedeflerinin aile huzurunu bozmamak olduğunu belirten Toyota şunları söyledi:

"Evi ben idare ediyorum ama kocamın söylediği her kararı da kabul ediyorum. Aksini düşünsem bile böyle davranıyorum çünkü evin hakimi olarak onun daha mantıklı bir şekilde düşüneceğine ve karar vereceğine inanıyorum. Huzuru da kaçırmak istemediğimden onun söylediklerine uyuyorum."

"Siz herhalde bizim zengin olduğumuzu, saray yavrusu evlerde oturduğumuzu sanıyorsunuz. Oysa ki benim evim çok küçük. Bir salonum, bir yemek odam, bir yatak odam, bir de misafir odam var. Hizmetçim de bir tane. Ev işlerinde yardım eder. Yemeği ise ben pişiririm."

"Japon kadınları görücü usülüyle evlenir"

"Size bir şey söyleyeceğim ve siz buna kesinlikle inanmayacaksınız: Japonya’da evlenmeler yalnız görücü usulüyle olur. Benim için parayla alınabilecek bir lüks yok. Öyle bir kavram bende hiç gelişmedi. Bana göre paranın satın alabildiği yahut alabileceği şeylerden çok bir kalbin sıcaklığı daha önemli. Bu sıcaklığı da ailemde buluyorum."