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Japon iş kadınından Müslüman Türklere aile dersi: Biz de erkek evin hakimidir

Japonya'nın en zengin kadını Toyota ülkesindeki bir gazeteye verdiği röportajda ailenin önemine vurgu yaparak, "Biz Japon kadınları görücü usulüyle evleniriz. Evin hakimi olarak da kocalarımızı görürüz" dedi.

13 Ekim 2019 Pazar 20:20
Japon iş kadınından Müslüman Türklere aile dersi: Biz de erkek evin hakimidir

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Japonya'nın en zengin kadını bayan Toyota, ülkesindeki bir gazeteciye verdiği röportajda evlilik ile ilgili prensiplerini de anlattı.

"Japonya erkeklerin dünyasıdır" diyen Toyota, "Evin hâkimi onlardır. Biz kadınlar onlara en iyi hizmeti vermek için oradayız. Onları mutlu etmek, bizim kadın olarak en büyük görevimizdir." ifadelerini kullandı.

'Tek hedefimiz aile huzuru'

Tek hedeflerinin aile huzurunu bozmamak olduğunu belirten Toyota şunları söyledi:

"Evi ben idare ediyorum ama kocamın söylediği her kararı da kabul ediyorum. Aksini düşünsem bile böyle davranıyorum çünkü evin hakimi olarak onun daha mantıklı bir şekilde düşüneceğine ve karar vereceğine inanıyorum. Huzuru da kaçırmak istemediğimden onun söylediklerine uyuyorum."

"Siz herhalde bizim zengin olduğumuzu, saray yavrusu evlerde oturduğumuzu sanıyorsunuz. Oysa ki benim evim çok küçük. Bir salonum, bir yemek odam, bir yatak odam, bir de misafir odam var. Hizmetçim de bir tane. Ev işlerinde yardım eder. Yemeği ise ben pişiririm."

"Japon kadınları görücü usülüyle evlenir"

"Size bir şey söyleyeceğim ve siz buna kesinlikle inanmayacaksınız: Japonya’da evlenmeler yalnız görücü usulüyle olur. Benim için parayla alınabilecek bir lüks yok. Öyle bir kavram bende hiç gelişmedi. Bana göre paranın satın alabildiği yahut alabileceği şeylerden çok bir kalbin sıcaklığı daha önemli. Bu sıcaklığı da ailemde buluyorum."

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 20:20
  1. Japonya

YORUM YAZ

  • MikiforovMikiforov4 dk önce
    biz çok ah vah edeceğiz ama iş işten geçmek üzere çok hızlı bir şekilde yok oluşa doğru gidiyoruz birşeyler yapmak zorundayız ey müslümanlar gücümüzü kaybedersek toparlanmamız kolay olmaz
  • birisibirisi11 dk önce
    hakimiyet reislik de nedir hiç anlamıyorum. babam karar alınması gereken önemli durumlarda ailece oturulup bir uzlaşıya varmamızı isterdi. benim dediğim olsun hayır senin dediğin olsun ortamında yaşamak zor olsa gerek. babamı kaybettik aynı düzeni sürdürüyoruz. aile yuva budur böyle olmalıdır. aksi olduğunda herkes birbirinden kurtulmaya bakar.
  • Vatandaş Rıza Vatandaş Rıza 12 dk önce
     Japonya ya gidesi geliyor insanın
  • Muzaffer AyMuzaffer Ay14 dk önce
    Kadem başta olmak üzere diğer kadın örgütlerinin okuyup ders çıkartmaları gerekir.
  • AĞLI YORUMAĞLI YORUM45 dk önce
    BAŞIMIZI İKİ ELİMİZİN ARASINA ALIP AĞLAMA VAKTİDİR. BİZİM TESETTÜRLÜ KADINLARIMIZ DA DAHİL HEPSİ, EVLENİR EVLENMEZ BENİM DEDİĞİM OLACAK KAVGASINI BAŞLATIYOR. YANİ REİSLİK KAVGASINA GİRİYOR. ERKEK DE REİSLİĞİ VERMEK İSTEMİYOR.BOŞANMALAR ARTIYOR. ALLAH SONUMUZU HAYREYLESİN...
  • YENİ TÜRKİYE*LİYENİ TÜRKİYE*Lİ47 dk önce
    Bizdeki feminizm diye zırvalayan boş kağnı gıcırtısı sürüsü bu haberi okumalılar. Ayrıca Japonlar gelenek ve göreneklerine çok bağlıdır. Takdir ediyorum hepisini.
  • ......52 dk önce
    Japonlara müslümanlıgı çok yakıştırıyorum nedenini anladım dine münasip işleri var onca para lükd yok helal dogrusu...
  • müminmümin58 dk önce
    Allah japonlara islamı nasip etsin.

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