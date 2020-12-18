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Korona Virüs Japon ilaç şirketi Covid-19 aşısının klinik testlerine başladı
Korona Virüs

Japon ilaç şirketi Covid-19 aşısının klinik testlerine başladı

Japonya merkezli ilaç şirketi Shionogi, ürettiği potansiyel Covid-19 aşısının klinik testlerine başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 03:00:00 -
Japon ilaç şirketi Covid-19 aşısının klinik testlerine başladı

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşı çalışmaları farklı ülkelerde tüm hızıyla sürerken, Japon ilaç üreticisi Shionogi'den potansiyel aşının üretimine yönelik yeni bir adım geldi. Japon ilaç devi, ürettiği aşı adayının klinik testlerine başladığını duyurdu.

Aşının etkinliği ve güvenliğine yönelik test sürecinde ilk etapta 214 sağlıklı yetişkinin yer alacağı belirtilirken, katılımcılara 3 haftalık aralıklarla 2 doz aşı veya plasebo uygulanacağı ve sürecin 1 yıl boyunca takip edileceği bildirildi.

Şirketin geliştirdiği aşının virüs üzerinde bulunan protein türünü içeren ve rekombinant protein aşısı olarak adlandırılan bir tür olduğu, virüse saldıran antikorların üretimine yol açarak etkinlik gösterdiği ifade edildi.

Şirket, diğer birçok aşıda kullanılan söz konusu teknolojinin düşük risk oranına sahip olduğunun değerlendirildiğini açıkladı. Şirketin CEO'su Isao Teshirogi ise güvenli, etkili ve yerli bir aşıyı mümkün olan en kısa sürede sağlamak için çalışacaklarını söyledi.

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