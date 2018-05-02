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Japon heyet Meclis'te

Japonya Deniz Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Teru Fukui ve beraberindeki heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temaslarda bulundu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:05
Japon heyet Meclis'te

Bakan Teru Fukui; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanvekili İlyas Şeker ile görüştü.

Fukui, iki ülke arasında yatırımların artırılması gerektiğini belirterek, özellikle dış ticaret alanında yapılacak işler bulunduğunu söyledi.

Komisyon Başkanı Altunyaldız da, iki ülke arasında iş birliğinin, yatırımın ve ticaretin artırılması gerektiğini belirterek, özellikle ticaret alanında ilişkilerin artığına dikkat çekti.

İki ülke arasında ticaret dengesinde önemli bir açık olduğunu ifade eden Altunyaldız, bu açığın kapatılması gerektiğini vurguladı.

Fukui daha sonra Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanvekili İlyas Şeker ile bir araya geldi.

Japonya'nın Türkiye için önemli bir partner olduğunu söyleyen Şeker, "Japonya ile ekonomik ortaklık anlaşması müzakerelerinin hızlandırılması gerekiyor" dedi.

Şeker, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunun altını çizdi ve seyahat uyarılarının kaldırılmasını istedi.

Fukui de turizm konusunda umutlu olduğunu, bu konuda ilişkilerin gelişeceğini söyledi.

Son dönemlerde Kore Yarımadası'nda barış havası estiğini belirten Fukui, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore'de olduğunu hatırlattı.

Fukui, Kuzey Kore'nin Japon vatandaşlarını kaçırdığını ve bu konuda Türkiye'nin desteğini beklediklerini de dile getirdi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:05
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  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Tayyip Erdoğan
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Japonya
  7. Japon
  8. Güney Kore
  9. Recep Tayyip
  10. İlyas Şeker

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