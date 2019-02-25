0553 313 94 23

ABD'ye şok! Yerel referandumdan 'ret' çıktı

Japonya'nın güneyinde bulunan Okinawa Adası'ndaki ABD askeri üssünün yerinin değiştirilmesi planına yönelik yapılan yerel referandumdan 'ret' oyu çıktı. Okinawa halkı ABD deniz piyadelerine ait Futenma Hava Üssü'nün yerinin değiştirilmesini öngören proje için yapılan referandumda yüzde 72,2 "hayır" oyu verdi. Halkın istememesine rağmen Japon hükümet ise projeyi sürdüreceğini açıkladı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:03
ABD'ye şok! Yerel referandumdan 'ret' çıktı

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Okinawa halkı, ABD deniz piyadelerine ait Futenma Hava Üssü'nün adadaki başka bir şehre taşınmasını öngören proje için yapılan referandumda yüzde 72,2 "hayır" oyu kullandı.

Referandumda katılımcıların yüzde 19,1'i "evet" oyu verirken, seçmenlerin yüzde 8,7'si ise referanduma katılmayı reddeden bazı yerleşimlerin talebiyle oy pusulasına sonradan eklenen "hiçbiri" seçeneğini işaretledi.

Halk ABD üssünden rahatsız

Katılımın yüzde 52,48 olduğu referandumun sonucu, ada halkının ABD askeri varlığına yönelik genel rahatsızlığını bir kez daha ortaya koydu.

Referandum sonucunun geçerli olması için adadaki toplam seçmen sayısının dörtte birinin onayını alması şartına bağlanmıştı. Katılımın yüzde 50'yi aştığı seçimde seçmenlerin yüzde 70'inden fazlasının projeye ret oyu vermesi, kararı yerel yönetim açısından bağlayıcı kılıyor.

Okinawa Valisi Denny Tamaki, referandum yönetmeliği gereği, alınan kararı Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile ABD Başkanı Donald Trump'a yazılı olarak bildirerek gereğinin yapılmasını talep edecek fakat referandumunun merkezi yönetim açısından bağlayıcılığı bulunmuyor.

Hükümet karara rağmen projeyi sürdürecek

Başbakan Abe, referandum sonrası yaptığı açıklamada, ada halkının askeri üsse karşı olan hissiyatını anladığını ve bu çekinceleri gidermek, üssün varlığının ada halkı üzerinde yarattığı yükü hafifletmek için gerekeni yapacaklarını belirtti.

Abe, üssün yer değiştirme planının daha fazla ertelenemeyeceğini vurguladı.

Savunma Bakanı Takeşi Ivaya da yaptığı açıklamada, "Yeni yerleşke için inşaat faaliyetine devam etmek istiyoruz. Bu arada Okinawa halkını, yer değiştirme planının gerekliliğine ikna etmek üzere içten çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.  

Üssün taşınması tartışması 1995 yılına dayanıyor

Japonya ile ABD arasında tartışmalara neden olan Okinawa'daki askeri üssün yer değiştirmesi tartışmasının merkezinde ABD hava üssünün yoğun nüfuslu Futenma'dan, adanın doğu sahilindeki seyrek nüfuslu Henoko'ya taşınması yer alıyor.

ABD ve Japonya merkezi hükümetleri arasında 1996'da varılan anlaşmayla kabul edilen taşınma planına Okinawa halkı karşı çıkıyor.

İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı muharebelerine sahne olan Okinawa, Japonya'nın 1952'de yeniden egemenliğini kazanmasının ardından ABD tarafından ilhak edilmiş, ardından 1972 yılında Japonya'ya resmen geri verilmişti.

Savaş sonrası adadaki ABD askerlerinin işlediği bazı suçlar ada halkında büyük rahatsızlık uyandırmıştı. Üssün Henoko'ya taşınma planı 1995 yılında 3 ABD askerinin Futenma'da bir kız öğrenciye tecavüz etmesinin ardından gündeme gelmişti. Ayrıca ABD askeri uçaklarının kentte yarattığı gürültü kirliliği ve kaza riskleri de rahatsızlığa yol açıyor.

Okinawa, 50 binin üzerinde ABD askerine ev sahipliği yapıyor.

Görevine ekim ayında başlayan Okinawa Valisi Denny Tamaki, seçim kampanyasında tartışmalı ABD deniz piyade üssünün tamamıyla Okinawa Adası'ndan çıkarılması ve adada bulunan ABD askeri varlığının asgariye indirilmesi gerektiğini savunmuştu. Tamaki, eylül ayında yapılan seçimde oyların yüzde 63,24'ünü alarak iktidara gelmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:03
  1. abd
  2. japonya
  3. referandum
  4. trump
  5. okinawa
  6. şinzo abe
  7. Henoko
  8. Denny Tamaki
  9. Futenma Hava Üssü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Sevgi Otobüsü" ile ihtiyaç sahibi yaşlılara yerinde hizmet
    1. "Sevgi Otobüsü" ile ihtiyaç sahibi..
    2. Mumcular’da Mehmet Tosun izdihamı
    3. Moldova seçimlerinde sürpriz sonuç
    4. Kocaeli’deki 2 cinayete yardım ve..
    5. jandarma uzman erbaş alımları ne zaman..
    6. "Dangal" filminde anlatılan Hint..
    7. Güven tazeleyen Çizen: “Aşım yok diyen..
    8. Narlıdere Metrosu’nda "ilk ışık"..
    9. Yanak küçültme ameliyatı ile çekicilik..
    10. 'Binbir Surat Pehlül' yakalandı!..
    11. Biga Kızılay Şubesi Olağan Genel..
    12. Gürcü otobüsüne kaçak içki ve sigara..
    13. Kolin İnşaat’ın İGA’daki hisselerinin..
    14. Uzungöllü turizmciden "Uzungöl’e araç..
    15. GRAFİKLİ - Filistinli âlim Mescid-i..
    16. Gençler dijital robota dönüştü
    17. Memur-Sen’den Mısır’daki idamlara tepki
    18. Bartın'da "sahte çek" operasyonu
    19. Konyalı sanayiciler, Aselsan’la ikili..
    20. Göztepe’de Tamer Tuna tartışmalarla..
    21. Kuyuya düşen yavru köpeği AFAD kurtardı
    22. Gerçek Kim gelirken, benzer Kim sınır..
    23. UTAŞ Uşakspor, Bahri Kaya ile yolları..
    24. NRC Genel Sekreteri Egeland: "Yemen’in..
    25. Vali İbrahim Akın; "Vergi bilincini..
    26. Tarihçi Kemal Karpat, son yolculuğuna..
    27. Su ürünleri ihracatı hedefine..
    28. Söke’de yasak avcılığa geçit yok
    29. Akkaya’ya çok amaçlı sosyal alan
    30. Beslenmede efsaneler ve gerçekler
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Ve korkulan oldu! Dünya şokta, çok sayıda ölü ve yaralı var
    Ve korkulan oldu! Dünya şokta, çok sayıda ölü ve yaralı var

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz