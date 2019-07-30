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Japon geline Türk düğünü

Üç yıl önce Japonya’ya çalışmak amacıyla giden Ordulu Bayram Görmüş, burada tanıştığı Madoka isimli kız arkadaşı ile dünya evine girdi.

30 Temmuz 2019 Salı 12:15
Japon geline Türk düğünü

Üç yıl önce Japonya’ya çalışmak amacıyla giden Ordulu Bayram Görmüş, burada tanıştığı Madoka isimli kız arkadaşı ile dünya evine girdi.


Korgan ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde gerçekleşen düğün töreni renkli görüntülere sahne oldu. Düğüne gelen Japon misafirlerinin Türk müzikleri ile oynamaları ve gelinin kardeşinin topal oyunu dahi oynaması renkli görüntüler oluşturdu. Japon gelin Madoka’nın babası ise düğün boyunca davul, annesi ise tef çaldı. Japon gelin Madoka’nın çalarken kına gecelerinde testi kırma adetini yerine getirmesi davetliler tarafından alkış topladı.


İki gün devam eden düğün takı töreni ve konvoy ile devam etti. Bu arada Japon gelin Madoka’nın babası düğün konvoyunu kesen çocuklara bahşiş dağıttı. Gelin ve damat ise Japonya’ya yerleşerek hayatlarına orada devam edecekler.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:15
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