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Japon devriye uçağı Güney Kore savaş gemisi yakınında uçtu

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:24
Japon devriye uçağı Güney Kore savaş gemisi yakınında uçtu

ANKARA (AA) - Japonya'ya ait bir deniz devriye uçağının Güney Kore'ye ait bir savaş gemisine yakın mesafede uçtuğu bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore ordusu, Japon devriye uçağının Güney Kore savaş gemisi yakınında alçak irtifada uçtuğunu belirterek, bu durumu "provokatif bir eylem" olarak nitelendirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Japon uçağının yerel saatle 14.00 civarında Güney Kore donanma gemisi yakınlarındaki suların 60 ila 70 metre üstünde alçak irtifada uçtuğunu belirtti.

Genelkurmay Başkanlığı Operasyonlar Dairesi Başkanı Suh Wook, basına yaptığı açıklamada, Japon uçağı tarafından Güney Kore gemisine yakın mesafede gerçekleştirilen alçak irtifa uçuşunun açıkça provokatif bir eylem olduğunu ve Güney Kore ordusunun bu durumu güçlü bir şekilde kınadığını ifade etti.

Suh, bu durumun tekrarlanması halinde Güney Kore ordusunun "güçlü bir şekilde karşılık vereceğini" dile getirdi.

Japonya, geçen ay, Güney Kore'ye ait bir donanma gemisinin atış kontrol radarını Japon Denizi'nde Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine ait bir devriye uçağına kilitlediğine ilişkin bir video yayımlamıştı.

Güney Kore Donanması ise Japonya'nın bu iddiasını reddederek, söz konusu durumun yanlış anlaşıldığını savunmuştu. Adı açıklanmayan bir yetkili, "Gemi, Japonya'nın hava savunma teşhis bölgesinde uçan devriye uçağı yüzünden değil, Koreler arası deniz sınırına yakın yerde sürüklenen bir Kuzey Kore savaş gemisini izini sürmeye çalıştığı için atış kontrol radarı kullandı." demişti.

Geminin, Kuzey Sınır Hattına doğru ilerleyen Kuzey Kore gemisini daha doğru bir şekilde tespit etmek için hem atış kontrol radarını hem de seyrüsefer radarını kullandığını ifade eden yetkili, "Bu durumu, Japon uçağını hedef almadığımızı vurgulayarak Japon hükümetine zaten açıkladık. Bu bir yanlış anlaşılma oldu." ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 12:24
  1. Güney KORE
  2. Japonya

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