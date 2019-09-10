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Japon Çevre Bakanından Fukuşima için tartışma yaratacak tespit

Japonya Çevre Bakanı Yoşiaki Harada, Fukuşima Nükleer Santrali'nde depolanan radyoaktif su için tek seçeneğin doğrudan Pasifik Okyanusu'na tahliye olduğunu söyledi

10 Eylül 2019 Salı 14:35
Japon Çevre Bakanından Fukuşima için tartışma yaratacak tespit

ANKARA (AA) - Japonya Çevre Bakanı Yoşiaki Harada, Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi'nin (Tepco), Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif suyu doğrudan Pasifik Okyanusu'na boşaltmak zorunda kalacağını söyledi.

JapanTimes'ın haberine göre, Harada düzenlediği basın toplantısında, Fukuşima'nın 2011 yılındaki deprem ve tsunami sırasında hasar gören santralde tanklarda depolanan radyoaktif su için "tek seçeneğin denize tahliye etmek olduğunu" ifade etti.

Harada, Japonya'da yarın yapılması planlanan kabine değişikliğinden önce icraatlarını ele aldığı toplantıda, Japon hükümetinin, radyoaktif suyun denize tahliyesini tartışacağını, sadece bu konudaki fikrini dile getirdiğini kaydetti.

Japonya Çevre Bakanı öte yandan radyoaktif suyun ne kadarının denize tahliye edilmesine ihtiyaç duyulduğu konusunda açıklama yapmadı.

Tepco, 2011 yılında deprem ve tsunaminin yol açtığı nükleer felaketten bu yana soğutma borularından çıkan bir milyon tondan fazla radyoaktif suyu biriktirdi. Şirkete göre, santralde tanklarda saklanan radyoaktif su için 2022 yılına kadar yer kalmayacak.

Tepco yetkileri ise Çevre Bakanı Harada'nın açıklamasına ilişkin yorumda bulunmadı.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Olayda santraldeki 4 nükleer reaktöründen 3'ü zarar görmüş, çevrede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin onlarca yıl süreceği tahmin ediliyor.



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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:35
  1. Fukuşima
  2. Japonya Çevre Bakanı Yoşiaki Harada

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