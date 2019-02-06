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Japon Büyükelçi'den vatandaşı Kagawa'ya övgü

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima:"Kagawa'nın ilk maçında iki gol attığını öğrenince bir Japon olarak çok mutlu oldum"

06 Şubat 2019 Çarşamba 16:03
Japon Büyükelçi'den vatandaşı Kagawa'ya övgü

ANKARA (AA) - Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Beşiktaş'ın yeni transferi Japon Shinji Kagawa'nın siyah-beyazlıların Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda 6-2 kazandığı Antalyaspor maçında oyuna girdikten sonra 3 dakikada 2 gol attığını öğrenince çok mutlu olduğunu söyledi.

İlk maçında Kagawa'nın iki gol atarak takımının galibiyetine büyük katkı sunduğunu belirten Büyükelçi Miyajima, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Kagawa ile Galatasaray'da oynayan Yuto Nagatomo'nun Japon futbolunun Türkiye'deki temsilcileri olacağını kaydeden Miyajima, şöyle konuştu:

"Kagawa'nın ilk maçında hemen iki gol attığını öğrenince bir Japon olarak çok mutlu oldum. Galatasaray'da da Nagatomo oynuyor. Bunun yanı sıra Kagawa da şimdi Türkiye'ye geldi. İki Japon futbolcunun da Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğu daha da artırmasını temenni ediyorum. İki futbolcu da Japon futbolunun Türkiye'deki temsilcileri olacak. Türkiye liginde oynayan Kagawa'nın Japonya ve dünyadaki takipçileri de artacak. Japonya'daki Türkiye ilgisi de artacak. Türkiye'ye gelen Japon turist sayısı da artacaktır."




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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 16:03
  1. Akio Miyajima
  2. Beşiktaş
  3. Galatasaray
  4. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi
  5. Shinji Kagawa
  6. Yuto Nagatomo

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