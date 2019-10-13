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Hagibis Tayfunu, Japonya'da can almaya devam ediyor

Japonya'da etkili olan Hagibis Tayfunu nedeniyle ölü sayısının 11'e yükseldiği bildirildi.

13 Ekim 2019 Pazar 08:41
Hagibis Tayfunu, Japonya'da can almaya devam ediyor

Japonya'da dün 6 bölgede etkisini göstermeye başlayan Hagibis Tayfunu sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Japon basınında yer alan haberlere göre meteoroloji birimi, tayfunun etkili olduğu bölgelerde toplam can kaybının 11 olduğunu ve kayıp 15 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

6 milyondan fazla kişinin tahliyesi önerildi

Tayfunun bugün itibarıyla etkisini azaltıp Japon takımadalarından uzaklaşması bekleniyor.

Dün başlayan ve hızı saatte 180 kilometreye ulaşan tayfun nedeniyle ülke genelinde bazı bölgelerde heyelanlar meydana gelmiş, aşırı yağışlar nedeniyle Japonya'nın Honshu Adası'nda dün 6 milyondan fazla kişinin tahliyesi önerilmişti.

Formula 1 ertelenmişti

Başkent Tokyo ve çevresindeki tren seferleri ve uçuşların büyük çoğunluğu pazartesi gününe kadar iptal edilmişti.

11 Ekim'de Suzuka şehrinde koşulması planlanan Formula 1 Japonya Grand Prix'i de tayfun sebebiyle ertelenmişti.

Meteoroloji birimi, Hagibis'in son 60 yılın en şiddetli tayfunu olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Başta başkent Tokyo olmak üzere Gunma, Saitama, Kanagava, Yamanaşi, Nagano ve Şizuoka vilayetlerinde acil durum ilan edilmişti.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 08:41
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  6. Başkent Tokyo
  7. Formula 1 Japonya Grand Prix
  8. Gunma
  9. Saitama
  10. Kanagava
  11. Yamanaşi
  12. Nagano
  13. Şizuoka
  14. Meteoroloji

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