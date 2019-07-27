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Jandarmayı öldüren ABD’li öğrenci suçunu itiraf etti

İtalya’da bir jandarmayı öldüren 19 yaşındaki ABD’li öğrenci suçunu itiraf etti.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:33
Jandarmayı öldüren ABD’li öğrenci suçunu itiraf etti

İtalya’da bir jandarmayı öldüren 19 yaşındaki ABD’li öğrenci suçunu itiraf etti.


İtalya’nın başkenti Roma’da henüz 2 aydır evli olan 35 yaşındaki jandarma memuru Mario Cerciello Rega, Cuma günü sivil kıyafetliyken bıçaklandı. İki çanta hırsızını tutuklamaya çalışırken bıçaklanan Rega, olay yerinde hayatını kaybetti. Ülkeyi sarsan olayda başkentte insan avı başlatılmış bölgedeki tüm güvenlik birimleri alarma geçirildi. Yapılan tahkikat sonucu Amerikan vatandaşı 2 öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 19 yaşındaki öğrenci suçunu itiraf ederek, cinayeti üstlendi.


Öğrenciler yakalanmadan önce bazı yerel basın kuruluşları, ortada bir delil olmamasına rağmen, katil zanlılarının Kuzey Afrikalı göçmenler olduğunu işleri sürmüştü. İçişleri Bakanı Matteo Salvini, tutuklama gerçekleşmeden yaptığı açıklamada, suçluların ömür boyunca hapiste kalacağını söylemişti.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:33
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