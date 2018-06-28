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Jandarmayı gören sürücü panik yapınca olanlar oldu: 7 yaralı

Trabzon'da Of istikametine giderken jandarma ekiplerini gören sürücü, panik yapınca araç uçuruma yuvarlandı.

28 Haziran 2018 Perşembe 22:31
Jandarmayı gören sürücü panik yapınca olanlar oldu: 7 yaralı

Trabzon'da beton mikserinin yan yatması üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerini gören sürücü panik yapınca araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Of-Hayrat karayolunda bir beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

EKİPLERİ GÖRÜNCE PANİKLEDİ

Kaza yerine gelen jandarma ekipleri tek şeritli yolda kontrollü geçiş sağlarken, bu esnada Hayrat ilçesinden Of ilçesi istikametine gitmekte olan 61 FR 399 plakalı otomobilin sürücüsü Ergün Yeşilyurt (20) jandarma ekiplerini görünce panikleyerek direksiyon hakimiyetini kaybetti.

7 arkadaşın içinde bulunduğu otomobil uçuruma yuvarlandı. Jandarma ekiplerinin bölgede olması nedeniyle kısa zamanda yaralılara müdahale edildi.

Uçuruma yuvarlanan otomobil içindeki 7 kişi yol kenarına çıkartıldı.

Yaralılardan Ahmet Mete Albayrak ambulans helikopterle KTÜ Farabi Hastanesine kaldırılırken, diğer yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 22:31
  1. Karadeniz Teknik Üniversitesi
  2. Jandarma
  3. Trabzon
  4. Hayrat

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