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"Jandarmaya teslim olun, anne ve babanıza kavuşun"

Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı teröristlerden A.Ç ifade verdi.

01 Mart 2019 Cuma 11:02
"Jandarmaya teslim olun, anne ve babanıza kavuşun"

Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı teröristlerden A.Ç, "Sözde üst düzey teröristler, 'Türkler sizi öldürecek, ailenizin yanına gidemeyeceksiniz. Size işkence yapacaklar.' gibi şeyler söylüyorlar. Öyle bir şey yok. Bana çok iyi davranıyorlar. Babamı da annemi de gösterdiler. İnşallah en kısa zamanda yuva da kuracağım. Herkese sesleniyorum, jandarmaya teslim olun, anne ve babanıza kavuşun." dedi.

Teslim olan teröristlerden A.Ç, güvenlik güçlerine verdiği ifadede, 2014'te terör örgütü PKK'ya katıldığını, aynı yıl Cizre'den Suriye Derik'e gittiğini anlattı.

45 günlük eğitimin ardından sözde üst düzey yöneticilerin korumalığını yaptığını dile getiren A.Ç, "Üst düzey yöneticiler kadınlarla ilişkiye girebilirlerdi ama yanındakiler giremezlerdi. İlişkiye girenlere ya ceza veriyorlardı ya da öldürüyorlardı. Kadın bir şey derse de öldürüyorlardı." ifadelerini kullandı.

Teröristlerin aileleriyle görüşmelerinin yasak olduğunu belirten A.Ç, şunları kaydetti:

"Eğer ailenle görüşürsen sana işkence yapıyorlardı. Cezaevinde infaz ediyorlardı. Orada namaz kılmak ve oruç tutmak da yasaktı. Ben de bu durumdan kurtulmak için jandarmayı aradım ve teslim oldum. Ailemi bana gösterdiler. Herkese sesleniyorum, bana çok iyi davranıyorlar. Gelin, jandarmaya teslim olun. Anne ve babanızın yanına gelin. Bana çok iyi davranıyorlar. Size de çok iyi davranılacak. Sözde üst düzey teröristler, 'Türkler sizi öldürecek, ailenizin yanına gidemeyeceksiniz. Size işkence yapacaklar.' gibi şeyler söylüyorlar. Öyle bir şey yok.

Bana çok iyi davranıyorlar. Babamı da annemi de gösterdiler. İnşallah en kısa zamanda yuva da kuracağım. Herkese sesleniyorum, jandarmaya teslim olun, anne ve babanıza kavuşun."

- "Bana sıcak davrandılar"

Güvenlik güçlerine 5 Şubat'ta teslim olan teröristlerden D.D. de ifadesinde 2014'te terör örgütüne katıldığını, örgüt içinde sözde üst düzey yöneticilerin korumalığını yaptığını anlattı.

Örgütte kadın erkek ilişkilerinin yasak olduğunun dile getirilmesine rağmen yöneticiler tarafından kadın teröristlerle rızalarına bakılmaksızın ilişkiye girildiğini belirten D.D, şunları söyledi:

"Kadın örgüt mensuplarının bu konuda susmaktan başka çaresi yoktu. Konuşmaları halinde infaz ediliyorlardı. Yönetici olmayan teröristler gönül ilişkisi olsa bile cezalandırılıyordu. Örgüt içinde hiçbir dini vecibeyi yerine getiremiyorduk. Namaz kılmak ve oruç tutmak yasaktı. Ayrıca aileleriyle görüşmelerine izin verilmiyordu.

Görüşmeleri durumunda cezalandırılıyorlardı. Örgüt içindeki adaletsiz ve baskıcı tutum karşısında daha fazla dayanamayacağımı anladım. Benimle iletişime geçen jandarma personeli tarafından örgütten kurtarıldım. Teslim olduktan sonra güvenlik güçleri hiç beklemediğim bir şekilde bana sıcak davrandı. Bu nedenle diğer teröristlerin de teslim olmalarını istiyorum."

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:02
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