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Jandarmanın yol kontrolünde keklik ele geçirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol uygulamasında durdurulan otomobil içerisinde 9 adet keklik ele geçirdi.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:41
Jandarmanın yol kontrolünde keklik ele geçirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol uygulamasında durdurulan otomobil içerisinde 9 adet keklik ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Adıyaman-Şanlıurfa karayolu üzeri Akpınar Jandarma Kontrol noktasında yaptıkları yol uygulamasında durdurulan bir otomobilde keklik ele geçirildi. M.Ş. isimli şahsa ait olduğu öğrenilen kafes içerisindeki 9 adet kekliğe el konuldu.


El konulan keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:41
  1. doğa

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