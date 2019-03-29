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Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Nazilli ve Karacasu ilçelerinde, jandarmanın yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan sosyal medya üzerinden uyuşturucu pazarlığı yaptığı iddia edilen 5 şüpheliyle otogarda 70 uyuşturucu hapla yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

29 Mart 2019 Cuma 10:28
Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Nazilli ve Karacasu ilçelerinde, jandarmanın yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan sosyal medya üzerinden uyuşturucu pazarlığı yaptığı iddia edilen 5 şüpheliyle otogarda 70 uyuşturucu hapla yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.


Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, 2019 yılı uyuşturucu ile mücadele eylem planı çerçevesinde operasyonlara devam ediliyor. Jandarma asayiş timlerince, Nazilli ilçe merkezinde bulunan otogarda icra edilen operasyonda bir şüpheli 70 adet ecstacy uyuşturucu hap ile yakalandı.


Karacasu ilçesi Yazır Mahallesinde ise sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde pazarlığı yaptığı tespit edilen 5 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Şüphelilerin üzerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan kontrol ve aramada 360 kök kenevir, 20 gram esrar, 1 adet hassas terazi ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.


Nazilli’de yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi, Karacasu ilçesinde yakalanan şüpheliler ise ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla hakim karşısına çıkan 5 şüpheli tutuklandı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:28
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