0553 313 94 23

Jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, doğu illerinden İstanbul’a getirilerek buradan il geneline ve yurt dışına dağıtımı yapılmaya hazırlanan 92 kilo eroin ele geçirildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:02
Jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, doğu illerinden İstanbul’a getirilerek buradan il geneline ve yurt dışına dağıtımı yapılmaya hazırlanan 92 kilo eroin ele geçirildi. Narkotik dedektör köpeği “Vadi”nin de katıldığı operasyonda suçüstü yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beylikdüzü ilçesinde ikamet eden İ.Ö. ve M.A. isimli şahısların, doğu illerinden getirdikleri uyuşturucu maddeyi (eroin) Büyükçekmece ilçesinde depoladıkları ve buradan İstanbul geneline ve yurt dışına dağıtım yapacakları bilgisini aldı. Bölgede araştırmalarına yoğunluk veren Jandarma ekipleri, şüpheli şahısların yakalanmamak için uyuşturucu maddeyi depoladıkları adresleri sık sık değiştirdiğini belirledi.



Adres değişikliği işe yaramadı, jandarma yine yakaladı


Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şüphelilerin yakın zamanda tekrar adres değişikliği yapacağı, söz konusu uyuşturucu maddeleri taşımak maksadıyla bir tır çekicisi kullanacağı tespit edildi. Aracın plakasını belirleyen Jandarma ekipleri, aracın yerinin belirlenmesi maksadıyla 7 ayrı ekip görevlendirmesi yaparak bölgeyi abluka altına aldı. Gün içerisinde takibini sürdüren ekipler, söz konusu tır çekicisini Beylikdüzü civarında hareket halindeyken tespit etti. Zaman kaybetmeden harekete geçen ekipler, içerisinde şüphelilerin de bulunduğu tır çekicisini durdurdu. Jandarma ekiplerinin şok baskını sonucu neye uğradığını şaşıran şüpheliler etkisiz hale getirildi.



Araçtan 92 kilo eroin çıktı


Dedektör köpeği “Vadi”nin de katılımıyla araçta arama yapan ekipler, “Vadi”nin şoför mahallinin arka kısmında bulunan yatak bölümüne tepki vermesi üzerine bu bölgede aramalarını yoğunlaştırdı. Yatağın altındaki özel bir bölgede zulalanmış vaziyette 5 çuval ve 1 koli içerisinde, yarımşar kiloluk paketler halinde 92 kilo eroin ele geçirildi.


Yakalanan 2 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilere yönelik soruşturma derinlemesinedevam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bafralı tütün üreticileri destek bekliyor
    1. Bafralı tütün üreticileri destek..
    2. Altındağ’da ilkler yaşanıyor
    3. (Özel) Pencere parmaklıklarına sıkışan..
    4. (Özel) Kaza yapan motosikletlinin..
    5. ABD’de yaptırım toplantısı! Dolarda..
    6. Vali Yazıcı “Herkesi bu eserleri..
    7. Bu dava emsal teşkil edecek
    8. (ÖZEL) “Bereket” isimli kuru yük..
    9. Şehit emanetleri Bünyan’da sergileniyor
    10. Serbest piyasada döviz açılış..
    11. BMC, rekor artışla devler listesinde
    12. Sıcaktan bunalan sevimli kedi akmayan..
    13. Erol Bedir Avusturya’da
    14. Mut’ta 6 iş yeri kurşunlandı
    15. Kritik F-35 açıklaması! Türkiye için..
    16. Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
    17. Jandarmanın uyuşturucu operasyonu..
    18. Shane Larkin, Anadolu Efes’te kaldı
    19. GÜNDEM / 24 Temmuz 2019
    20. Cenazeden dönüyorlardı... Feci kaza!..
    21. Uluslararası gözetim şirketi statüsü..
    22. Trabzonspor’un yurtiçi ve yurt dışında..
    23. Gözlerinize inanın! Evet, muzu..
    24. Erzincan’da sera yatırımları artıyor
    25. 24.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    26. (Özel) Yaz tatilindeki sosyal..
    27. Payasspor’dan 10 transfer
    28. Şehit Ömer Halisdemir’in ismini..
    29. Adana’da 500 polisle sahte ve kaçak..
    30. Kara yollarında durum
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!
    Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS
    Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS