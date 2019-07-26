Jandarmanın trafik eğitimleri yaz kuran kurslarında devam ediyor

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik timlerinde görevli eğitmen personel, kuran kurslarındaki çocuklara trafik eğitimi verdi.

Trafik Dedektifleri eğitim projesi kapsamında, Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik timlerinde görevli eğitmen personel, camilerde verilen yaz kuran kurslarında çocuklara trafik eğitimi vermeye başladı. Adapazarı Göktepe, Karasu Tepetarla, Erenler Kayalarmemduhiye, Karapürçek Teketaban Mahalle camilerindeki kurslara katılan jandarma trafik personelleri, kuran, din ve ahlak eğitimi alan çocuklara trafik kurallarını anlattı. Kur’an kurslarındaki trafik dersini planlı olarak sürdüren Jandarma Personelleri, şimdiye kadar toplam dört kuran kursunda okuyan yüzü geçkin çocuğu bilgilendirdi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada; “Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi kapsamında, 13 Haziran 2019 tarihinden bu güne kadar devam eden eğitimlerdeki amaç çocuklara erken yaşta trafik bilincini aşılamak. Gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikler de trafik dedektifleri eğitim projesi kapsamında 3-17 yaş grubundaki çocuklara yönelik trafik eğitimleri veriliyor. Öğrencilerde trafik kültürü ve farkındalığını artırmak üzere planlanan eğitimlerinin devam etmekte olduğu bildirildi” denildi.