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Jandarmanın trafik denetimleri sürüyor

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri, oluşturulan denetim noktalarında tam gün yol kontrolü ve asayiş uygulaması yapıyor.

09 Haziran 2019 Pazar 13:06
Jandarmanın trafik denetimleri sürüyor

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri, oluşturulan denetim noktalarında tam gün yol kontrolü ve asayiş uygulaması yapıyor. Balıkesir İl Jandarma Komutanı J.Alb. Murat Kınay da, il genelinde trafik denetimi yapılan noktalarda inceleme yaptı.


Ramazan Bayramı tatili süresince Balıkesir ili genelinde trafik yoğunluğunda yaşanan artış nedeniyle vatandaşların emniyetli şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak maksadıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca 24 saat esasına göre Jandarma trafik sorumluluk bölgesindeki yollarda trafik denetimlerine devam ediliyor. Denetim noktalarında ekipler araç sürücülerine; yanlarında sevdiklerini taşıdıklarını unutmamaları ve kendilerini bekleyen sevdiklerinin bulunduğu hatırlatılarak,araç sürücüleri ve yolculara "Yorgun ve Uykusuz Araç Kullanılmaması, Emniyet Kemeri Kullanılması, Trafik Kurallarına ve Hız Limitlerine Riayet Edilmesi, Sürücülerin Dikkatli Olması ve Uzun Süreli Araç Kullanılmaması" hususunda bilgilendirme yaparak, bilgilendirici broşürler verdi.


Jandarma ekipleri araçlarda seyahat eden çocuklara İçişleri Bakanlığınca "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi" kapsamında hazırlanan "Dikkat Sizden Notlar Bizden Karnesi" verilerek anne ve babalarının araç sürüşlerine not vermeleri için karne dağıttı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 13:06
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