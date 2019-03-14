Jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Osmaneli-Pamukova karayolu Düzmeşe mevkiinde şüpheli bir otomobil durduruldu. Araç ve içerisinde bulunan şüpheliler üzerinde uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada, peçete ve sigara makaronlarının içerisine gizlenmiş şekilde kannabinoid (bonzai) olduğu değerlendirilen (12) gram uyuşturucu madde ile birlikte bu maddenin içiminde kullanıldığı değerlendirilen (1) adet pet şişe ve serum hortumu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.N., U.O. ve M.T isimli şahıslar gözaltına alınıp ifadeleri alınmak üzere Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.