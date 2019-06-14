Jandarmanın kuruluşunun 180. yıldönümü kutlandı

Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıldönümü dolayısıyla, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Yüksel Yiğit, jandarmanın, zorluklara boyun eğmeyen üstün vazife anlayışıyla Türkiye’nin gücü ve teminatı olduğunu söyledi. Yiğit, "Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olan Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana, günlük yaşamın her anında, gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Jandarma üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, yüksek moral gücü ile kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaparak, ülkemizin gücü ve teminatı olmuştur" dedi.

JAKEM Komutanlığında düzenlenen program daha sonra merkezde eğitim alan köpeklerin, bomba ve uyuşturucu madde arama, asayiş, arama kurtarma gösterileri ile devam etti.

Jandarmanın kuruluşunun 180. yıldönümü kutlama programına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, bazı ilçe ve belde belediye başkanları ile davetliler katıldı.