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Jandarmanın kuruluşunun 180 yıl dönümü etkinlikleri

İl Jandarma Komutanlığı personeli, Kilis Belediyespor-Ulalar Belediye Gençlikspor maçı öncesinde maçın hakemine ve takım kaptanlarına çiçek verdi.

15 Nisan 2019 Pazartesi 12:45
Jandarmanın kuruluşunun 180 yıl dönümü etkinlikleri

İl Jandarma Komutanlığı personeli, Kilis Belediyespor-Ulalar Belediye Gençlikspor maçı öncesinde maçın hakemine ve takım kaptanlarına çiçek verdi.


Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 180. Yıl dönümü etkinlikleri sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı personeli, Kilis Belediyespor-Ulalar Belediye Gençlikspor maçı öncesinde maçın hakemine ve takım kaptanlarına çiçek sunarak başarılar diledi. Kilis 7 Aralık Stadında Türkiye Bölgesel Amatör Lig 2. Grupta oynanacak olan Kilis Belediyespor - Ulalar Belediye Gençlikspor maçı öncesi Kilis Belediyesporlu futbolcular sahaya ellerinde “Huzurun Bekçisi Adaletin Takipçisi Jandarma 180 Yaşında” yazılı pankartla çıkarken, İl Jandarma Komutanlığı personeli Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 180. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında, maç öncesinde maçın orta hakemine ve her iki takımın kaptanlarına çiçek hediye ederek maçta başarılar diledi. Seremoni sonrası İl Jandarma Komutanlığı personeli komutanlar maçı izledi.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 12:45
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