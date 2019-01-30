Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada mütalaa

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılanan eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 55 jandarma personelinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 42'si tutuklu 55 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı avukatı Ali Büyüközdemir ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Furkan Keskin de hazır bulundu. Büyüközdemir ve Keskin, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet Savcısı Arif Kaplan, 174 sayfalık esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirterek, bunu dijital olarak mahkemeye sundu.

Mütalaada, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 55 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla hapisle cezalandırılması talep edildi.

Cumhuriyet savcısı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını öngördüğü 4 sanık için ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını, 9 sanığın ise üzerilerine atılı suçun vasıf ve mahiyetlerinin değişme ihtimali, dijital verilerin henüz tamamlanmamış olması, incelemelerin uzun sürebileceği gerekçeleriyle dosyalarının ayrılarak farklı bir esasa kaydedilmesini istedi.

Mütalaada, tutuklu 43 sanığın bu hallerinin devamı, tutuksuz 12 sanığın ise tutuklanması talep edildi.

Duruşmaya, tutuklu sanıkların ve avukatlarının taleplerinin alınmasıyla devam ediliyor.

Davada, 92 sanık hakkında yargılama yapılırken, sivillerin dosyalarının ayırmasıyla sanık sayısı 68'e düşmüştü.