Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada karar

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılandığı davada, 11 sanığa müebbet hapis, 19 sanığa da 12 yıl 6 ay ile 15 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanıkların son sözleri alındı.



Son sözünü söyleyen tutuklu sanık Gürcan Sercan, "İlk sözümde olduğu gibi masumum. Darbeye karışmadığım gibi tüm personelimi darbe dışında tuttum. Verdiğim bütün ifadelerin arkasındayım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.



Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini talep etti.



Daha sonra mahkeme heyeti başkanı Mustafa Çakar, nihai kararı okudu.



Mahkeme heyeti, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan, eski Albay Haydar Yalın ile eski jandarma personeli Orhan Akkaya, Müjdat Aybey, Dursun Şimşek, Hayrettin Çatalkaya, Levent Özlü, İsrafil Bozdemir, Fatih Demirdirek, Cihat Bozoğlu ve Musa Demirtaş’ı ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.



Sanıkların iyi hallerini dikkate alan mahkeme, 11 sanığın cezasını müebbet hapis cezasına indirdi.



Mahkeme, bu sanıklar hakkında "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçları bakımından "geçitli suç" kurallarını dikkate alarak, işledikleri "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçunun kapsamı ve unsurları içinde kaldığından, bu suçlardan hüküm kurulmasına yer olmadığını karar verdi.



- Darbeye teşebbüse yardımdan 19 sanığa hapis



Mahkeme, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçundan sanıklar Barış Aras, Cem Koç, Ahmet Özpehlivan, Harun Üstüntaş, Saim Kaya, Samet Satılmış, Erdal Koca, Kerem Kartal ve Muhammed Girgin’i 19 yıl hapse mahkum ederek, bu sanıkların duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak cezalarını 15 yıl 10 aya düşürdü.



Sanıklar Kadir Özyurt, Harun Tayfun, Onur İnan, Erkan Karkın, Hasan Ataç, Kenan Aslantaş ve Yılmaz Candır'ı ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanıkların duruşmalardaki iyi hallerinden dolayı cezalarını 15 yıla indirdi.



Mahkeme, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçundan sanık Murat Akın’ı 12 yıl 6 ay, Ayhan Şahin’i 13 yıl 4 ay, sanık Kemal Şenay’ı 14 yıl 2 ay hapse çarptırdı.



Sanıklar Müştak Kartal, Özkan Özcan, Cengiz Karaca, Tuncay Sert, Muhammed Aliko, Mustafa Özyurt, Mahmut Bal, Mikail Coşkunsu ve Selçuk Fıstık’ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından beraatine karar verdi.



- Tutuksuz 4 sanığa tutuklama kararı



Mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Özkan Özen’ı 10 yıl, sanıklar Tuncay Sert, Mahmut Bal, Mikail Coşkunsu, Selçuk Fıstık ve Cengiz Karaca’yı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.



Mahkeme, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanıklar Müştak Kartal’a 1 yıl 6 ay 22 gün, Muhammed Aliko ve Mustafa Özyurt’a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl hapis cezası verdi.



Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Kerem Kartal, Samet Satılmış, Ayhan Şahin ve Onur İnan’ın da tutuklanmasına karar verdi.



