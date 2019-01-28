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Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

43'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi

28 Ocak 2019 Pazartesi 17:31
Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın 31. duruşması tamamlandı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısında bulunan binada yapılan duruşmada, mahkeme heyeti gelen evrakı okudu.

Sanıklar 15 ve 16 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmeleri ve mesajlara ilişkin beyanda bulundu. Suç içerikli arama ve mesajlarının bulunmadıklarını savunan sanıklar suçlamaları reddetti.

Tutuklu sanık Sercan darbe girişimi sırasında tankın içinden çıkan ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı ile olan telefon görüşmelerine ilişkin, "Ben Mithat Aynacı'yı tanımam. Sekreterim güvenlik şube müdürünün aradığını söyledi. Bana birkaç soru sordu ve ben de kim olduğunu sordum. O da bana kimliğini söyledi. Herhangi bir suç içerecek konuşma yapmadık" şeklinde beyanda bulundu.

Tanık beyanlarına karşı söz alan sanıklardan bazıları da aleyhe olan hususları kabul etmediklerini, tanık beyanlarını katılmadıklarını dile getirdi.

Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen bazı sanıklar da programı kullanmadıklarını, bir hatadan dolayı böyle bir durumun söz konusu olabileceğini savundu.

Duruşma, mahkeme heyetine gelen belgelerin okunması ve delillerin tartışılmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 17:31
  1. darbe girişimi
  2. FETÖ
  3. Gürcan Sercan
  4. jandarma

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