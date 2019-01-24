Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın 30. duruşması tamamlandı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısında bulunan binada yapılan duruşmada, mahkeme heyeti gelen evrakı okudu.

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul İl Jandarma Komutanlığına giriş ve çıkış yapan sanıkların adları okundu. Sanıklar beyanlarında girdikleri saatleri doğruladı.

Bazı sanıkların birlikleri tarafından yapılan idari tahkikat soruşturmalarında evde ve lojmanda olduklarını beyan ettikleri, ancak bazı sanıkların beyan ettikleri saatlerde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, bazı sanıkların ise Sabiha Gökçen Havalimanında olduğunun tespit edildiği de mahkeme heyeti tarafından sanıklara tebliğ edildi.

Sanıklar, idari tahkikat yapan heyete güvenmedikleri için yalan ifade verdiklerini iddia etti.

Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen bazı sanıklar da programı kullanmadıklarını, bir hatadan dolayı böyle bir durum söz konusu olabileceğini savundu.

Duruşma, mahkeme heyetine gelen belgelerin okunması ve delillerin tartışılmasına devam edilmek üzere 28 Ocak'a ertelendi.