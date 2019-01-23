0553 313 94 23

Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

43'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi

23 Ocak 2019 Çarşamba 16:40
Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın 29. duruşması tamamlandı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısında bulunan binada yapılan duruşmada, mahkeme heyeti gelen evrakı okudu.

Okunan belgeler arasında 15 sanığın "operasyonel hat" olarak farklı bir hat kullandığına dair evrak da yer aldı. Bu belge hakkında beyanları sorulan 15 sanık, bu hatlarla ilgili herhangi bir suç eyleminde bulunmadıklarını, hatları görevler kapsamında kullandıklarını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara talimatla ifadeleri alınan bazı tanıkların beyanlarını da tebliğ etti. Sanıklar tanık beyanlardaki aleyhe olan hususları kabul etmediklerini ve tanıkların ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Duruşma, mahkeme heyetine gelen belgelerin okunması ve delillerin tartışılmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 16:40
  1. darbe girişimi
  2. FETÖ
  3. jandarma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beylikdüzü'nde vinç devrildi
    1. Beylikdüzü'nde vinç devrildi
    2. MS hastalığı nedir? MS hastalığının..
    3. Asansör boşluğuna düşen kediyi itfaiye..
    4. Halka yeni bölüm fragmanı yayınlandı..
    5. Ordu'da silahlı kavga: 3 yaralı
    6. Maçın ardından
    7. Midyat'ta 32 yıl önce şehit edilen 11..
    8. Evsiz kadına tecavüz edip, eşyalarını..
    9. Grip mi? Nezle mi? Griple nezle..
    10. Şanlıurfa'da kanocu sayısı arttı
    11. Yazar ve şair Yavuz Bülent Bakiler'in..
    12. Müjdat Gezen'in avukatından açıklama:..
    13. "Yüzyılın anlaşması İslam ümmetini..
    14. Altun: "ABD, Suriye'deki güçlerinin..
    15. Kocaeli'de cinayet
    16. Fernandao transferi resmen açıklandı!..
    17. Kılıçdaroğlu'ndan "Ayşen Gruda"..
    18. GÜNCELLEME - Kayseri'de DEAŞ operasyonu
    19. Engelli öğretmen başvuruları başladı..
    20. İzmir'de sağanak
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti