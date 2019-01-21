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Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

Duruşmaya bazı tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi- Tanık er Özkan:- "Askerlik sürem boyunca sadece 15 Temmuz'da G3 piyade tüfeği temizliğini yaptık. Çelik yeleklerin sadece o gün yıkandığını gördüm. Akşam 19.00-20.00 sıralarında sıkıyönetim olduğu söylendi"

21 Ocak 2019 Pazartesi 17:57
Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın 27. duruşması tamamlandı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısında bulunan binada yapılan duruşmada, bazı tanıklar dinlenildi.

Tanık Ali Osman eski subay olduğunu, şu anda özel sektörde çalıştığını, davanın sanıklarından eski Yüzbaşı Özkan Özen ile askeri lise ve harp okulunu beraber okuduklarını söyledi.

Ortaokulun sonlarında tanıştıklarını ve FETÖ'ye ait evlerde ders çalıştıklarını kaydeden Osman, "2004 yılından sonra kendisini hiç görmedim. Öncesinde birlikte bu yapıya ait evlerde beraber ders çalıştığımız oldu. Askeri lisede okuduğumuz zaman İzmir'de, harp okulunda okuduğumuz zaman da Ankara'da bu yapıya ait evlerde buluştuğumuz oldu. Çok fazla gitmedik, 3-4 defa gittik. Bu evlerde bizlere 'Oruç tutmayın' şeklinde telkinlerde bulunuyorlardı." diye konuştu.

Sanık Özen ise tanığı tanıdığını, ancak iddiaları kabul etmediğini, tanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını ve sadece kendisinin ismini vermesi nedeniyle sanığa güvenilemeyeceğini iddia etti.

Tanık Astsubay Oğuz Kılıç da darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uzman çavuş olarak görev yaptığını söyledi.

Gündüz saatlerinde makam inişinin olduğunu belirten Kılıç, "Makam inişlerinde bizim asker sayımız az olduğu için Alemdağ'dan bir tim daha geliyordu. Normalde iniş gerçekleştikten sonra tim birliğine geri dönerdi. Akşam tekrar faaliyet olacağı belirtilerek, tim bekletildi. Silahlara bakım yapıldı. Çelik yelek ve çelik başlıkların bekletilmesi söylendi. Devlet büyüklerimizin geleceğini söylendi. Daha önce devlet büyükleri kullandı bu havalimanını ama daha önce böyle bir talimat olmamıştı." ifadelerini kullandı.

Tanık Serdar Şahiner de sanıklardan Astsubay Bekir Çakmak'ı tanıdığını, birlikte FETÖ'ye ait bazı evlere gittiklerini, kendilerine farklı isimler verildiğini söyledi.

Sanık Çakmak ise tanığın beyanlarını reddettiğini dile getirdi.

- "Tank girerse havalimanı düşer"

Tanık Erdal Özkan da 15 Temmuz darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda er olarak görev yaptığını ifade etti.

Havalimanında 2016 Şubat'ta göreve başladığını aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Askerlik sürem boyunca sadece 15 Temmuz'da G3 piyade tüfeği temizliğini yaptık. Çelik yeleklerin sadece o gün yıkandığını gördüm. Akşam 19.00-20.00 sıralarında sıkıyönetim olduğu söylendi. Tanımadığımız 7-8 rütbeli asker vardı. Daha önce görmediğim bu rütbelilerde çelik yelek ve silah vardı. Bizden silahlığa inip mermi basmamızı söylediler. Yaklaşık 150-200 mermi bastık. Bir rütbelinin telefon konuşmasına şahit oldum. 'Komutanım tank girerse havalimanı düşer. Tankların vatandaşlarının arasından geçerek havalimanına girmesi lazım.' şeklinde telefonda görüşmesi oldu."

Bazı tanıklar da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sanıklarla ilgili beyanda bulundu.

Duruşma, tanıkların dinlenilmesine devam edilmek üzere yarına ertelendi.


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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 17:57
  1. FETÖ
  2. Gürcan Sercan
  3. jandarma darbe girişimi

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