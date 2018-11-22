THY- Banjul
0553 313 94 23

Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, bir sanığın tahliyesine karar verildi

22 Kasım 2018 Perşembe 23:04
Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, bir sanığın tahliyesine hükmedildi. 

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısında bulunan binada yapılan duruşmada, tanıkların dinlenilmesi tamamlandıktan sonra taleplere geçildi.

Tüm tutuklu sanıklar, tahliyelerini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ferdi Gökşen’in tahliyesine karar vererek, hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına ve firari 8 sanık ile sanık Osman Nuri Çevik’in dosyasının ayrılmasına hükmetti.

Mahkeme, tüm sanıkların FETÖ kapsamında sabit hatlardan aranıp aranmadığının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sorulmasına hükmederek, bir sonraki celse dinlenilmeyen tanıkların dinlenilmesine ve dönmeyen evrakın beklenmesine karar verdi.

Tutuklu 43 sanığın bu hallerinin devamını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı 21 Ocak 2019’da Silivri’de görülmek üzere erteledi.


Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 23:04
  1. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi
  2. eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Serca
  3. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)
  4. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MediaMarkt "Şahane Cuma" indirimini başlattı
    1. MediaMarkt "Şahane Cuma" indirimini..
    2. Kırıkklale'de gıda zehirlenmesi..
    3. Ronaldinho'nun üç lüks arabasına haciz..
    4. BM'den tüm devletlere açık mektup:..
    5. İşitme kaybında en önemli evre ilk 2 yaş
    6. Ayrı yaşadığı eşini bıçakladı
    7. Jandarmanın İstanbul'daki darbe..
    8. 8 ilde FETÖ operasyonu! 5 asker..
    9. Trump, Cemal Kaşıkçı'nın suikastından..
    10. Basketbolda maçın ardından
    11. 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe..
    12. Avrupa ülkesinden Suudilere yaptırım!
    13. Farenjitin çaresi udu hindi
    14. İstanbul'da bazı yollar trafiğe..
    15. Ayrı yaşadığı eşini bıçaklayan kişi..
    16. Saçların kabarmaması için pratik..
    17. Dünyanın en güçlü orduları belli oldu!..
    18. 116 taraftar hakkında ağır cezalar..
    19. Bağ evinden 5 kazı çalıp kayıplara..
    20. Trabzon'da kaçak silah atölyesine..
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı