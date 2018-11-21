Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada, tanıklar dinlenildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısında bulunan binada yapılan duruşmada, tanıkların dinlenilmesine devam edildi.

Duruşmaya SEGBİS aracıyla il dışından bağlanan tanık Ender Anıl Çalgın, 14 Temmuz 2016'da eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan ile eski 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit'in Atatürk Havalimanına geldiğini, Sercan'ın kendisinden havalimanının krokisini istediğini anlattı.

Tanık Çalgın, Sercan'ın kendisinden kroki üzerinde havalimanının kritik noktalarını göstermesini istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Havalimanı giriş-çıkışlarını, Cumhurbaşkanımızın uçağının kalktığı, indiği yerler, kulelerin olduğu yerler gibi. Bütün soruları Gürcan Sercan sordu, Mehmet Nail Yiğit bir şey sormadı. Ben odadan çıktıktan yarım saat sonra Mehmet Nail Yiğit çıktı, 20 dakika sonra da Gürcan Sercan ayrıldı. İlk defa böyle bir şeyi 14 Temmuz'da istediler. Havalimanında iki kroki var, biri VIP odasında, biri de benim birliğimde. Yaptığım görevle alakası olmayan şeyler sordular. Gürcan Sercan, Cumhurbaşkanımızı haftanın 3 günü havalimanında karşılayan kişiydi, devlet konukevini bilmemesi imkansız."

Mahkeme Başkanı Mustafa Çakar'ın "Gürcan Sercan senden daha önce bu şekilde bilgi aldı mı?" sorusuna tanık Çalgın, "İlk kez o gün geldi o şekilde." cevabını verdi.

Sanık Sercan'ın, Yiğit ile uzman erbaşların durumunu konuştuğunu söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı Çakar, "Siz havalimanına gittikten 24 sonra darbe girişimi gerçekleşmiş. Darbecilerin Vatan Caddesi'ni işgal etmeye çalıştığı taburun komutanıyla havalimanına gitmişsiniz. Gidiş amacınız uzman erbaşların durumunu sormak mıydı?" sorusunu yöneltti.

Sanık Sercan, kendisinin de Yiğit'in de havalimanını bildiğini, insanın bilmediği şeyin keşfini yapabileceğini, uzman erbaşların konusunun konuşulduğunu söyledi.

- "Trafik yoğun olduğu için gidemedim"

Bir diğer tutuklu sanık Nurettin Çakmak, tanığa kendisini tanıyıp tanımadığını sorması üzerine tanık Çalgın, Çakmak'ı tanıdığını, olay günü kendisinin vekaleten birinci amiri olduğunu belirtti.



Tanık Çalgın, Çakmak'ın birinci amiri olarak vekalet ettiğini, Çakmak'ı 4-5 defa aradığını anlatarak, "Yarbay Nurettin Çakmak'a havalimanındaki durumu söyledim ve havalimanına gelmesini istedim. Bana yolların kapalı olduğu için gelemeyeceğini söyledi. Biz o an yol durumuna baktık, yollar açıktı. O gün jandarma olarak en sıkıntılı bölge benim bölgemdi. Yardım talebinde bulundum. Üstümde polis yeleğiyle görev yaptım. Yarbay Nurettin Çakmak'a sıkıntıları söyledim, 'Trafik yoğun gelemeyeceğim.' dedi. Her aradığımda aynısını söyledi." diye konuştu.

Çakmak da "Trafik yoğun olduğu için gidemedim. Ben kendisini yönlendirdim. Anıl'ın durumu çok kötüydü. İddianamede de yolların kapalı olduğu yazıyor. Yol kapalı, nasıl gideyim." şeklinde cevap verdi.

- ''Gerekirse yürünür''

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Çakar, "Gürcan Sercan köprüde bot bulup karşıya geçmiş. Yollar kapalıydı ama havalimanına vatandaşlar yürüyerek gitti. Tanık senden yardım istediğini söylüyor. Orası işgal edilmiş. İnsan halı saha maçına trafik olsa bile gidiyor. Darbe girişimi olmuş gerekirse yürünür." dedi.



Sanık Çakmak "Gece boyunca teselli etmeye çalıştım. Tek sorumlu olduğum yer orası değildi. O esnada düşünemiyorsunuz. Yollar kapalıydı." şeklinde konuştu.



Bir diğer tanık Devran Karatay, olay günü İstanbul İl Jandarma Komutanlığında şoför olarak vatani görevini yaptığını, saat 19.00'dan sonra anormal bir hareketlilik olmaya başladığını, yerleşkede jandarma olmayan subayları da gördüğünü, 04.00-05.00'e kadar hareketliliğin devam ettiğini aktardı.



Tanık Karatay, ulaştırma erlerinin hazır olması için emir verildiğini, kapıya götürüldüklerini anlatarak, "Sivil araçlar ve zırhlı landler gelmeye başladı. Kayıt yapılmıyordu. İlk defa o gün araçlar kayıt yapılmadan alındı. Kayıt yapılmadan normalde içeri alınmaz araçlar. Karargahtan gelen bir telefon üzerine kayıt yapılmama emri verildi. Albay Haydar Yalım, bizi denetliyordu. Kapıdakiler emri ondan alıyordu. Astsubaylar kendi aralarında darbe girişimi olduğunu konuşuyorlardı. Yalım, aranmaması gereken araçları arama şeklinde başkalarıyla konuşuyordu." ifadelerini kullandı.

Tanıkların dinlenilmesinden sonra duruşma yarına ertelendi.



