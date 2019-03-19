Jandarmanın havadan trafik denetimleri sürüyor Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluk alanında helikopterle havadan yaptığı trafik denetimleri sürüyor.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluk alanında helikopterle havadan yaptığı trafik denetimleri sürüyor.

Komutanlık emrinde görevlendirilen helikopterle karayollarında yapılan denetimlerde; sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi ihlallerin önlenmesi amaçlanıyor. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Sorumluluk alanında kalan yollarda 18 Mart 2019 günü dokuzuncusu yapılan havadan helikopter ile trafik denetimleri sonucunda kurallara uymayan 11 araç sürücüsü hakkında 9 bin 31 TL para cezası uygulandı.

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