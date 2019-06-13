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Jandarmanın fotokapanlarını çaldılar

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefon kablosu hırsızlarına karşı önlem almak amaçlı ormanlık alanda fotokapan kurarken hırsızların piyasa değer 2 bin TL olan fotokapanlarıda çaldığı ortaya çıktı.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:12
Jandarmanın fotokapanlarını çaldılar

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefon kablosu hırsızlarına karşı önlem almak amaçlı ormanlık alanda fotokapan kurarken hırsızların piyasa değer 2 bin TL olan fotokapanlarıda çaldığı ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye; Trabzon İl Jandarma Komutanlığına il genelinde muhtelif yerlerde telefon kablolarının çalındığı ihbarı geldi. Bu durum üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, hırsızları yakalayabilmek için fotokapanlar kurarak önlem almak istedi. Hırsızlar yeniden çaldıkları kabloları yakmak için geldikleri ormanlık alanda fotokapanlar olduğunu fark edince onları da alarak kayıplara karıştı.


Jandarma ekipleri, şüpheli şahısların fotokapanlara yakalanan fotoğraflarından B.K ve K.K olduğunu tespit ederek şahısların yaşamış olduğu adreslerine baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca serbest kaldı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:12
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