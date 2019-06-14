Jandarmanın eğitimli köpekleri göz doldurdu

AYDIN (AA) - Aydın'da, jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, jandarmanın eğitimli yangın tespit köpeği "Eksen", bomba arama köpeği "Cadı" ile narkotik köpekleri "Uçak" ve "Dila" gösteri yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, burada yaptığı konuşmada, heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

İnan, "Başarılarla dolu 180 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğiyle kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır." dedi.

İnan'ın konuşmasının ardından eğitimli yangın tespit köpeği "Eksen", bomba arama köpeği "Cadı" ile narkotik köpekleri "Uçak" ve "Dila" gösteri yaptı. Araç içine gizlenen uyuşturucu ve bomba, köpekler tarafından kısa sürede bulundu.

Beğeniyle izlenen gösteride köpeklerin spor parkurunun bitişinde alevli çemberden atlaması ise göz doldurdu.

Törende, günün anlam ve önemine ilişkin resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Daha sonra zeybek ve mehteran gösterileri yapıldı, ardından yerli ve milli silahların tanıtıldığı, jandarma personelinin kullandığı araç gereçlerin yer aldığı standlar gezildi.

Programa, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten ve İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ katıldı.