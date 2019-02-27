Jandarmanın durdurduğu araçtan kaçak sigara çıktı Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan araçtan bin 838 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan araçtan bin 838 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Akpınar Köyü yakınlarında yapılan yol uygulamasında A.E., isimli Suriye uyruklu şahsın kullandığı araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda bin 838 paket kaçak sigara ele geçirildi. Jandarma ekiplerince kaçak sigaralara el konulurken A.E., isimli sürücü gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Öte yandan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı 4 bin 36 TL para cezası da kesildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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