Jandarmanın durdurduğu araçtan 450 parça çalıntı malzeme çıktı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelenilen araçta yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan 450 parça çalıntı malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin ayrıca Yozgat ve Kayseri’de 4 hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Himmetdede Mahallesi’nde Yozgat-Kayseri istikametine seyir halinde olan plakasız çekiciden şüphelenen jandarma ekipleri aracı takibe aldı. Durdurulmaya çalışıldığı esnada, kaçmaya çalışan araç kovalamaca sonucunda içerisinde bulunan Y.E., E.S. ve H.B. ile birlikte yakalandı. Araçta yapılan kontrolde, kompresör, araç motorları, araç yedek parçaları ve takım-edavatların bulunduğu 450 parça yaklaşık piyasa değerinin 20 bin TL olan malzemeler ele geçirildi. Ele geçen malzemelerin, Yozgat’ın Yenifakılı ilçesi sanayi bölgesinden çalındığı tespit edilirken, Y.E., E.S. ve H.B. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ayrıca ele geçirilen çalıntı malzemeler de teşhisi yaptırılarak mağdurlara teslim edildi.

Öte yandan yakalanan şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan ekipler, Höbek Mahallesi Dörtyol Çeşme mevkisinde, A.G.’ye ait kamyon kasasının çalınması olayını R.U., A.Ş. ve İ.K. isimli şüphelilerin gerçekleştirdiğini tespit etti. Zanlılar yakalanarak gözaltına alınırken çalınan kamyon kasası da mağdura teslim edildi. Yakalanan 6 şüpheli ile birlikte, Kocasinan ilçesinde 2 ve Yozgat’tan 2 olmak üzere karışmış oldukları toplam 4 faili meçhul olay aydınlatıldı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden İ.K., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. R.U. ve A.Ş. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.