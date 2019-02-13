Jandarmanın "dur" ihtarına uymayan araçta 19 kaçak göçmen yakalandı Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesinde jandarmanın ’dur’ ihtarına uymayan araçta 19 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesinde jandarmanın ’dur’ ihtarına uymayan araçta 19 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol emniyet ve kontrol devriyesi yapıldı. Devriye esnasında ekipler 34 FV plakalı aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmak isterken, İpsala’ya bağlı Sarpdere köyü girişinde yol kenarındaki kaldırıma çarparak durdu. Araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, araç içerisinde yapılan kontrollerde 18 Pakistan ve 1 Myanmar uyruklu olmak üzere toplam 19 kaçak göçmen yakalandı.

Olayda kullanılan araç trafikten men edilirken, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla araç sürücüsünün tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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