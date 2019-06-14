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Jandarmanın Doğu Karadeniz’de gururu oldular

Jandarma Teşkilatı’nın 180.

14 Haziran 2019 Cuma 14:16
Jandarmanın Doğu Karadeniz’de gururu oldular

Jandarma Teşkilatı’nın 180. Kuruluş yıldönümü Giresun’da da düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Giresun Valiliği önünde düzenlenen törene Karadeniz yaylalarını terör örgütüne dar eden Jandarma Özel Harekat Timleri de katıldı.


Törende konuşan Giresun İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bahittin Murat Yakın, Jandarma Teşkilatı’nın önemine vurgu yaptı. Albay Yakın, “Mensubu olmaktan onur duyduğumuz Jandarma’nın 180. Yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. Başarılarla dolu 180 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kurulundan bu güne kadar yüce milletimizin engin sevgisine mazhar olmuş Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzenin sağlanması yönündeki hizmetleri ile ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır” dedi.


Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ise yaptığı konuşmada, “Kuruluşundan bugüne dek yurdumuzun her noktasında vatandaşımızın huzur ve güvenliği için fedakarca, kahramanca mücadele eden istikrarımızı ve güvenliğimizi hedef alan tüm saldırılara karşı üstün bir gayret ortaya koyan Jandarma Teşkilatımızın 180’inci kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.


Vali Sarıfakıoğulları, “Jandarma Teşkilatımız vatan, millet ve bayrak aşkı, donanımlı personeli, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden kurumsal yapısı, disiplini ve üstün görev anlayışıyla her daim aziz milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmuştur. Jandarma Teşkilatımız Emniyet Teşkilatımızla kol kola, FETÖ ve bölücü terör örgütleriyle mücadelede üstün gayret ve fedakârlıklar göstermektedir.Vatandaşımızla iç içe görev yapan teşkilatımız önce insan odaklı olarak vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini vatandaş güvenliğini ilke edinmiştir. Teşkilatımız ilimizde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri vatandaş odaklı çalışma prensiplerinin en canlı örnekleri olmuştur” dedi.


Konuşmaların ardından Jandarma konulu şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, jandarma teşkilatı bünyesinde kullanılan İnsansız Hava Araçları (İHA), uzman köpekler ve zırhlı araçlar da etkinliğe gelenlere tanıtıldı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:16
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