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Jandarmanın atlı timleri görev başında

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından devam eden Ramazan Bayramı denetimlerine ziyaret ederek il kez göreve başlayan jandarma atlı timleri ile tanıştı.

06 Haziran 2019 Perşembe 09:49
Jandarmanın atlı timleri görev başında

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından devam eden Ramazan Bayramı denetimlerine ziyaret ederek il kez göreve başlayan jandarma atlı timleri ile tanıştı.


İçişleri Bakanlığı tarafından Bayram öncesi ve bayram süresince Türkiye genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince gerçekleştirilen "Turkiye Huzur ve Trafik" uygulaması Van’da da devam ediyor. Jandarma ve polisin müşterek olarak devam eden çalışmalarını beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile birlikte ziyaret eden Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, yetkililerden bilgi aldı. Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde hizmet veren Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığına bağlı atlı bir timin de ilk defa görev aldığı uygulamada, durdurulan araçlardaki vatandaşlara şeker ve tatlı ikram edildi. Vali Bilmez, ilk kez görev alan atlı timlerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 09:49
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