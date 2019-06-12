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Jandarmanın 180’inci yılında 180 km maraton

Jandarmanın 180’inci Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında 180 km maraton koşusu düzenlendi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:31
Jandarmanın 180’inci yılında 180 km maraton

Jandarmanın 180’inci Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında 180 km maraton koşusu düzenlendi. Maratonun ilk 1800 metrelik etabına Adana İl Jandarma Komutanlığında görevli personel de katıldı.


Jandarmanın 180’inci Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında; Adana İl Jandarma Komutanlığının destek ve katkıları ile Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde görevli Maratoncu Musa Serdem tarafından “Türk Jandarmasının 180’inci Yılında 180 Km Maraton” sloganıyla gerçekleştireceği 180 km maraton koşusu Niğde-Ulukışla-Tren Gar’ından 10 Haziran 2019 tarihinde başladı.


Koşunun ilk 1800 metrelik etabına Adana İl Jandarma Komutanlığında görevli personel de katılırken 4 etaptan oluşan koşu 13 Haziran 2019 tarihinde Adana’nın Karaisalı ilçesinde bulunan tarihi Varda Köprüsünde son bulacak.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:31
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