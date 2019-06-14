0553 313 94 23

Jandarma’nın 180. kuruluş yıldönümü etkinlikleri

Jandarma Teşkilatı’nın 180.

14 Haziran 2019 Cuma 12:43
Jandarma’nın 180. kuruluş yıldönümü etkinlikleri

Jandarma Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Jandarma Komutanı Alb. Abdurrahman Başbuğ, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.


Törende bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Alb. Abdurrahman Başbuğ, başarılarla dolu köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı’nın kuruluşundan bugüne kadar Türk milletinin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini kazandığını belirterek, Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak milletin kendilerine olan bu teveccühün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlığında olduklarını vurguladı.


Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olan Jandarma’nın kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında ülkenin her noktasında gece-gündüz, soğuk-sıcak, yağmur-çamur demeden halkın hizmetinde olduğunu bundan sonra da olmaya devam edeceğini dile getiren Alb. Başbuğ, “Kahramanca, canı pahasına her türlü zor şartlarda en zor arazi kesimlerinde teröristle mücadele harekatı icra eden jandarma emniyet teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde bağrından çıktığı, milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır. Yurdumuzun her köşesinde halkla iç içe olarak büyük bir özveri ve ve heyecanla görev yapan Jandarma, Atatürk ilke inkılaplarının ışığında hukuk devletinin kurallarına uygun, vatandaşların hak ve özgürlüklerine saygılı, halkın memnuniyetini sağlayacak şekilde halkımızla bütünleşerek hizmet vermeye devam edecektir” dedi.


Törene Emniyet Müdürü Murat Kolcu Jandarma ve emniyet personeli katıldı. Törenin ardından Alb. Başbuğ ve jandarma personeli Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis Akademisi sınav sorunlarının FETÖ tarafından sızdırılması davasında 51 sanığa, 1 yıl 10 ay 15 günden 9 yıl 7 aya kadar hapis cezası verildi.
    1. Polis Akademisi sınav sorunlarının..
    2. Muradına "Erdi"
    3. Yüksekova’da karne dağıtım töreni
    4. Flash Tv merkez binası yıkımını..
    5. Cumhuriyet Başsavcısı Tiryaki,..
    6. Karaman’da 57 Kıbrıs gazisine ‘Milli..
    7. Fatsa’da köpeğin saldırısına uğrayan..
    8. İzmir’in sorunları Torbalı’da masaya..
    9. Uğur Soğutmanın web sitesi yenilendi
    10. Haydi çocuklar tatile
    11. Önce işini sonra eşini kaybetti
    12. 10 soruda Doğu Akdeniz’de enerji..
    13. Zabıtadan kaldırım işgali denetimi!
    14. Türkiye'nin 12 aylık cari açığı son 15..
    15. Yalova’ya motosiklet ambulans..
    16. Borcu bitmemiş TOKİ evleri satılır mı?
    17. Yaz tatiline girerken temizlik yaptılar
    18. Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak’tan..
    19. Sosyal medyadan silah ticaretine adli..
    20. Çakırhüyük ÇPAL’den yılsonu gösterisi
    21. Türkmen Şelalesine bırakılan atıkları..
    22. 55 ülkeyi dolaşan gezgin, Meme Kanseri..
    23. Doğduğundan bu yana saçına makas..
    24. Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak'tan..
    25. Sözcü davasında savunma için son kez..
    26. CSKA Moskova, Will Clyburn’un..
    27. Altın fiyatları
    28. Vali Doğan: "Jandarma Teşkilatı,..
    29. TOKİ'den alınan ev satılır mı?..
    30. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'