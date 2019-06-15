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Jandarmanın 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Jandarma Teşkilatı’nın 180.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:55
Jandarmanın 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Jandarma Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bilecik’te kutlama töreni düzenlendi.


Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Daha sonra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu burada bir konuşma yaptı. Konuşmada, jandarma teşkilatının kurulduğu günden bu yana halkın hizmetinde olmaya devam edeceğini belirterek, “Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran jandarma teşkilatı kurulduğu günden bugüne halkın hizmetinde olmaya devam edecektir. Jandarma, üstü vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü ve teminatı olmuştur. Jandarma teşkilatı, görevlerini icra ederken ve hizmetleri yürütürken her zaman ve her yerde yürürlükteki kanun ve nizamları kendine rehber almakta ve her türlü her türlü çözüm ve tedbiri hukuk düzeni içinde aramaktadır. Yurdumuzun her köşesinde, devletin halka açılan penceresi konumunda olan jandarma, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, hukuk devletinin kurallarına uygun, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine saygılı, halkla bütünleşmiş, verilen tüm görevleri yerine getirme gayret, azim ve inancı içerisindedir” ifadelerine yer verdi.


Şiirlerin okunması ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam eden kutlamalarda Vali Şentürk ve beraberindekilerin otomobile gizlenen malzemenin arama köpeği tarafından bulunmasını izlemesi ve stantları gezmesiyle sona erdi.


Ayrıca kutlamalara, çelenk sunma töreninin ardından İl Jandarma Komutanlığında Vali Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Baro Başkanı Halime Aynur, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, kaymakamlar, askeri erkan, şehit ve gazi aileleri ile vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:55
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