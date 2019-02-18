0553 313 94 23

Jandarmadan zehir tacirlerine şafak baskını: 8 zanlı adliyede

Çorum’un Sungurlu ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince zehir tacirlerine yönelik düzenlediği şafak operasyonunda 313 adet ekstasy hap, 25 gram skunk, 30 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:58
Jandarmadan zehir tacirlerine şafak baskını: 8 zanlı adliyede

Çorum’un Sungurlu ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince zehir tacirlerine yönelik düzenlediği şafak operasyonunda 313 adet ekstasy hap, 25 gram skunk, 30 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şahıs adliyeye sevk edildi.


İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri,düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla 7 şahsı gözaltına alırken, bir şüphelide daha sonra kendisi güvenlik güçlerine teslim oldu.


Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan koordineli çalışma sonunda gözaltına alınan 8 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda zanlılardan uyuşturucu madde temin eden 10 zanlının da ifadelerine başvuruldu. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla bu şahıslardan kan ve idrar örneği alınarak şüphelilere uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.


Operasyonda 313 adet ekstasy hap, 25 gram skunk, 30 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Y.M., S.Ö., D.K., T.D., O.A., K.B., H.K. ve Ö.T. haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Penaltı kaçıran Rodallega'dan ayrılık kararı
    1. Penaltı kaçıran Rodallega'dan ayrılık..
    2. Kırşehir EYT’liler temsilcisi Erdem;..
    3. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri..
    4. İstanbul Ticaret Üniversitesinden..
    5. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:..
    6. Suriyelilerin becerileri belgelenip,..
    7. Göztepe’nin ateşi çıktı
    8. Merve Nur Eroğlu'nun hedefi 2020 Tokyo..
    9. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    10. EYU- Der yönetimiKutlu ile bir araya..
    11. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    12. Şampiyon halterci gözünü Avrupa'ya..
    13. Çaldıklar malları sosyal medyada satan..
    14. Vitraspor lider Aliağaspor’u devirdi
    15. Ekipler göçük alanına ulaştı,..
    16. Eşi ’satamazsın’ dedi, şimdi..
    17. Bim aktüel ürünler kataloğu Bim aktüel..
    18. İzmit’in çocuklar bu sokakta oynuyor
    19. Dondurucu soğukta su arızası onarımı
    20. Vali, çini atölyelerini ziyaret etti
    21. Rektörler,‘Yeni Nesil Üniversite..
    22. Eğitim-Bir-Sen’de Ali Yalçın bir kez..
    23. Bin Selman talimat verdi: Hepsini..
    24. Bomba iddia! Mesut Özil sezon sonu..
    25. e-tanzim satışları İstanbul'da da..
    26. Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: 9..
    27. Osmaneli Belediyesi Turizm..
    28. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    29. Sosyal medya fiziksel şiddete geçti
    30. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı..
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?