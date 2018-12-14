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Jandarmadan yük araçlarına yönelik uygulama

İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonlarının taşıdıkları yüklerin ağırlığının standartlara uygunluğunun da kontrol edildiği uygulamada, trafiği tehlikeye düşürdükleri ve lastiklerinin kullanım standartlarına uygun olmadığı tespit edilen araçların sürücülerine ceza kesildi

14 Aralık 2018 Cuma 12:44
Jandarmadan yük araçlarına yönelik uygulama

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Havalimanı yolunda ağır tonajlı araçlara yönelik uygulama yaptı.

Eyüpsultan ilçesinde İstanbul Havalimanı yolu üzerinde kamyon, tır gibi ağır tonajlı araçlara yönelik uygulama yapan jandarma ekipleri, araçların lastikleri, taşıdıkları yükler ve araç sürücülerinin belgelerini kontrol etti.

Durdurulan bazı hafriyat kamyonu sürücülerine, trafiği tehlikeye düşürdüğü için ve araç lastiklerinin kullanım standartlarına uygun olmaması nedeniyle para cezası kesildi.

Motosikletli jandarma timlerinin de destek verdiği uygulamaya, hafriyat kamyonlarının taşıdıkları yüklerin ağırlığının standartlara uygun olup olmadığı kontrol edildi.

Havadan drone desteğiyle yapılan kontrollerde aynı zamanda Plaka Tanıma Sistemi de (PTS) kullanıldı. Söz konusu sistemle denetleme yapılan noktadan geçen seyir halindeki araçların daha önce herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığı anında tespit edilebiliyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, benzer uygulamanın belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.



Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 12:44
  1. İstanbu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden uygulama
  2. Jandarma ekiplerinden ağır tonajlı araçlara yönelik uygulama

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