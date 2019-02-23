0553 313 94 23

Jandarma’dan yolcu trenlerinde huzur ve güven denetimini

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma tarafından demiryolları ulaşımında (Kütahya-Balıkesir , İzmir Mavi Posta Treni)Tavşanlı-Balıköy tren uygulaması faaliyeti yapıldı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:44
Jandarma’dan yolcu trenlerinde huzur ve güven denetimini

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma tarafından demiryolları ulaşımında (Kütahya-Balıkesir , İzmir Mavi Posta Treni)Tavşanlı-Balıköy tren uygulaması faaliyeti yapıldı.


Yapılan uygulamalar ile vatandaşın huzur ve güvenini sağlama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.


Jandarmanın huzur uygulamalarında denetimi gerçekleştirilen yolcu trenlerinde 58 kişi sorgulandı ve 1 kişi basit suçlardan dolayı aranması olduğu görülerek Tavşanlı Jandarma karakoldaifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.


Yapılan uygulama esnasında herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Özgüven, gençlerle buluştu
    1. Başkan Özgüven, gençlerle buluştu
    2. Bakan Selçuk: "Bugüne kadar 8,3 milyon..
    3. Çiçek açan ağaçlar şehre renk kattı
    4. Özel dayısını kaybetti
    5. Milli kayakçıya babasından "paraşütlü"..
    6. Yahudilerin hasretini çektiği âyet
    7. Hokeye Gaziantep Polisgücü damgası
    8. Fenerbahçe'nin golcüsü takımdan..
    9. Bilecik Belediyesinden yol çizgi..
    10. Zayıflamada etkili yöntem; mide botoksu
    11. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bilecik'te
    12. Dostluk kurulmayacak insan
    13. Organik meyve sebzeler Ortadoğu..
    14. "Yüksek teknolojide Milli Teknoloji..
    15. Teknolojiye yenik düşen fayton ve..
    16. 8 ilde kaçak içki operasyonu: 34..
    17. Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe maçı..
    18. Zillet ittifakı adaylarının afişleri..
    19. Tepebaşı GSK şampiyon
    20. Ömer Günel; “Sanayi esnafımız bizimle..
    21. Başkan Can mahalle teşkilatı..
    22. Karabük'teki gıda zehirlenmesi şüphesi
    23. Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı:..
    24. Ukrayna Ordusu, muhaliflere ait..
    25. Fotoğraf baskısına olan ilgi yeniden..
    26. Çanakkale'de kar yağışı ve fırtına
    27. Türk Lira borcunu döviz ile ödemek..
    28. Cumhur İttifakı, Kurtuluş’tan destek..
    29. Adalet Bakanı Gül: "Kılıçdaroğlu,..
    30. Peygamberimizin dünya ile alâkası
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu