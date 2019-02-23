Jandarma’dan yolcu trenlerinde huzur ve güven denetimini
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma tarafından demiryolları ulaşımında (Kütahya-Balıkesir , İzmir Mavi Posta Treni)Tavşanlı-Balıköy tren uygulaması faaliyeti yapıldı.23 Şubat 2019 Cumartesi 11:44
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma tarafından demiryolları ulaşımında (Kütahya-Balıkesir , İzmir Mavi Posta Treni)Tavşanlı-Balıköy tren uygulaması faaliyeti yapıldı.
Yapılan uygulamalar ile vatandaşın huzur ve güvenini sağlama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
Jandarmanın huzur uygulamalarında denetimi gerçekleştirilen yolcu trenlerinde 58 kişi sorgulandı ve 1 kişi basit suçlardan dolayı aranması olduğu görülerek Tavşanlı Jandarma karakoldaifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.
Yapılan uygulama esnasında herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı.
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