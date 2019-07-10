Jandarmadan Yatağan’da esrar ve tarihi eser operasyonu Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından Yatağan’ın kırsal Yava Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde, kenevir, tarihi eser ve uçaksavar meri çekirdeği ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından Yatağan’ın kırsal Yava Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde, kenevir, tarihi eser ve uçaksavar meri çekirdeği ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları sonrası Yava mahallesinde oturan D.G. ve İ.G. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde imal ettikleri ihbarı alındı. Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası ekipler tarafından şüphelilerin bulundukları adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 150 gram kubar esrar, 14 kök kenevir, 2 ruhsatsız tüfek, bir uçaksavar mermi çekirdeği, 2 adet Osmanlı dönemine ait para, Bizans dönemine ait tığ ve Bizans dönemine ait taşsız yüzük ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor.

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