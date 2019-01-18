Jandarmadan yaban hayvanlarına yiyecek
Yozgat'ta jandarma ekipleri, doğaya yiyecek bıraktı18 Ocak 2019 Cuma 16:07
YOZGAT (AA) - Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Jandarma ekipleri, doğanın karla kaplanmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmadı.
Kuşlar için buğday, yaban hayvanları için ekmek temin eden ekipler, yiyecekleri şehir dışında araziye bıraktı.
Buğdayı açık alanlara serpen ekipler, ekmekleri de ağaç dallarına koydu.
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