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Jandarmadan yaban hayvanlarına yiyecek

Yozgat'ta jandarma ekipleri, doğaya yiyecek bıraktı

18 Ocak 2019 Cuma 16:07
Jandarmadan yaban hayvanlarına yiyecek

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Jandarma ekipleri, doğanın karla kaplanmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmadı.

Kuşlar için buğday, yaban hayvanları için ekmek temin eden ekipler, yiyecekleri şehir dışında araziye bıraktı.

Buğdayı açık alanlara serpen ekipler, ekmekleri de ağaç dallarına koydu.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 16:07
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