Jandarmadan “Vatan Sana Kanım Feda" sloganıyla kan bağışı

Samsun’da jandarma tarafından “Vatan Sana Kanım Feda" sloganıyla kan bağışı düzenlendi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı kapsamında Salıpazarı ilçesinde, Kızılay ile birlikte, İlçe Kaymakamlığının himayesinde kurum amir, çalışan ve vatandaşların katılımları ile kan verme faaliyeti yapıldı.

İlçe Kaymakamı Meriç Dinçer beraberinde, Belediye Başkan Vekili İbrahim Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı J.kd. Bçvş. Hakan Akçay ile jandarma kontrol noktasında durdurulan araç sürücüsü ve yolcularına, ’hayırlı yolculuklar’ dileyerek, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı kapsamında "VatanSana Kanım Feda" sloganı ile İlçe Jandarma Komutanlığında kan bağışı kampanyasına sağlık durumu el verenleri, Jandarma Komutanlığına davet etti. Ayrıca trafik kurallarına uyarak emniyet kemeri takan sürücü ve yolculara teşekkür edildi. Vatandaşlar farkındalık oluşturan bu davetten dolayı İlçe Kaymakamı Dinçer’e teşekkür ederek, kan vermek için jandarma komutanlığına geçtiler.

İlçe Kaymakamı Meriç Dinçer, “Jandarma Teşkilatımızın 180. kuruluş yıldönümü nedeniyle, Vatan Sana Kanım Feda, sloganı ile Salıpazarı ilçemizde Samsun İl Jandarma Komutanlığımız, Kızılayımız, kurum amir, çalışan ve vatandaşlarımız ile güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Kan demek hayat demektir. Duyarlı davranışlarından dolayı kampanyaya destek veren ve kan vermek için gelmesine rağmen, mazeretinden dolayı kan veremeyen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca tarihi başarı, şan ve şerefle dolu olan, necip milletimizin huzur ve güveninin temini için vefakar bir şekilde çalışan güzide jandarma teşkilatımızın kuruluş yıldönümü kutluyor, başarılar diliyorum" dedi.